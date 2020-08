Sábado, 15 de agosto de 2020, atualizada às 09h34

UFJF lança editais de auxílios digital e emergencial para estudantes

A Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Proae), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), abre, na segunda-feira, 17 de agosto, três editais para o desenvolvimento de ações de apoio social e inclusão digital na Universidade, diante do contexto de suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia causada pela Covid-19. Os editais de Auxílio Digital Graduação; Auxílio Digital Pós-graduação e Auxílio Emergencial Graduação podem ser conferidos na página da Proae.



Auxílio Digital Graduação



O Edital nº 01/2020 estabelece os procedimentos para ingresso dos estudantes, regularmente matriculados nos cursos de graduação presenciais da UFJF, nas ações de inclusão digital. A proposta visa atenuar os impactos referentes à permanência na educação pública enquanto as atividades acadêmicas presenciais estiverem suspensas.



O Auxílio de Inclusão Digital tem o valor de R$120 mensais e deve ser destinado para viabilizar ao aluno a contratação de serviços que permitam o acesso à internet através de rede fixa ou pacote de dados. Para se inscrever no edital, o estudante deve possuir renda bruta familiar per capita mensal de até 1,5 salário mínimo e não participar do programa de conectividade oferecido pelo Ministério da Educação (MEC).



A solicitação do Auxílio de Inclusão Digital será feita exclusivamente via Siga 3, a partir das 14h desta segunda, 17, até o domingo, 23 de agosto. Para se inscrever é preciso clicar no ícone Assistência Estudantil; e escolher a opção “Auxílio de Inclusão Digital”.



Os discentes que participam do Programa de Bolsas e Auxílios da Proae, com avaliação socioeconômica do sistema de fluxo contínuo concluída e no prazo de validade, não precisam apresentar nova documentação, sendo necessário apenas fazer a solicitação conforme descrito no edital.



Já os estudantes que não participam do Programa de Bolsas e Auxílios da Pró-reitoria e não passaram por avaliação socioeconômica, além de fazer a solicitação pelo Siga 3, devem apresentar a documentação exigida e encaminhá-la para os e-mails constantes no edital.



O resultado parcial será divulgado na página da Proae, no dia 8 de setembro, podendo o candidato interpor recursos. Já o resultado final será disponibilizado no dia 14 de setembro. Inicialmente, a previsão é de que a iniciativa dure pelo prazo de sete meses. O investimento é custeado através dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) e de recursos próprios da UFJF.



Auxílio digital pós-graduação



O Edital nº 02/2020 é para estudantes regularmente matriculados e frequentando curso de pós-graduação stricto sensu – mestrado ou doutorado – presencial da UFJF. O auxílio é para alunos que apresentam renda bruta familiar per capita mensal de até 1,5 salário mínimo e que não recebam bolsa de órgãos de fomento, como por exemplo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), ou do Programa de Bolsa da UFJF.



O Auxílio também oferece o valor de R$120 por mês, destinado a viabilizar ao aluno a contratação de serviços que permitam o acesso à internet através de rede fixa ou pacote de dados. A previsão é de que seja pago por um período de até sete meses, podendo ser prorrogado enquanto as atividades acadêmicas presenciais estiverem suspensas, de acordo com a dotação orçamentária da UFJF. O valor será custeado por meio de recursos da Universidade.



O requerimento do Auxílio de Inclusão Digital, exclusivamente para alunos de pós-graduação stricto sensu, deve ser feito até 23 de agosto. A inscrição é por meio deste formulário. Além disso, a documentação exigida deve ser encaminhada via email para os endereços eletrônicos citados no próprio edital.



O resultado parcial será divulgado na página da Proae no dia 8 de setembro, podendo o candidato interpor recursos. Já o resultado final será disponibilizado no dia 14 do mesmo mês.



Auxílio Emergencial Graduação



Diferente dos outros auxílios, a proposta do Edital nº 03/2020 é possibilitar aos estudantes que participam do Programa de Bolsas e Auxílios da Proae e apresentam renda bruta familiar per capita mensal de até 0,5 salário mínimo, o recebimento de um valor de R$200 mensais.



A solicitação do Auxílio de Inclusão Digital será feita exclusivamente via Siga 3, até 23 de agosto. Para se inscrever é preciso clicar no ícone Assistência Estudantil e escolher a opção “Auxílio de Inclusão Digital”. Por ser um edital exclusivo para bolsistas já cadastrados no Programa de Bolsas e Auxílios da Proae, não será necessário o envio de nova documentação no ato da inscrição.



O resultado parcial será divulgado na página da Proae no dia 8 de setembro, podendo o candidato interpor recursos. Já o resultado final será disponibilizado no dia 14 do mesmo mês.



O auxílio previsto será pago por um período de até seis meses, podendo ser prorrogado enquanto as atividades acadêmicas presenciais estiverem suspensas, de acordo com a dotação orçamentária da UFJF.

