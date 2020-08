Quarta-feira, 19 de agosto de 2020, atualizada às 11h50

Aulas remotas na UFJF começam dia 21 de setembro

Da redação



O Conselho Setorial de Graduação (Congrad) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) aprovou, na última terça-feira, 18 de agosto, a data para o início do ensino remoto emergencial nos cursos de graduação. A retomada das atividades acadêmicas de forma não-presencial será iniciada em 21 de setembro.

Segundo a nota, "a Administração Superior havia previsto o reinício das aulas on-line para 8 de setembro, uma vez que a UFJF já teria condição de oferecer o ensino remoto emergencial, prevendo estarem prontas as plataformas e as capacitações. No entanto, o cronograma para início das atividades acadêmicas foi amplamente discutido por representantes dos segmentos estudantis e docentes no Congrad, tanto do campus-sede quanto do campus avançado de Governador Valadares, e a maioria dos conselheiros votou pela nova data".

O novo calendário acadêmico, com todas as datas ajustadas, será publicado nesta quarta-feira, 19.



