Quarta-feira, 26 de agosto de 2020, atualizada às 9h20



Atividades presenciais na UFJF permanecem suspensas até 27 de novembro

Da redação



O Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o novo Coronavírus (SarsCov-2) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) recomendou que as atividades acadêmicas e administrativas presenciais da instituição permaneçam suspensas até 27 de novembro. A data coincide com o fim do primeiro semestre letivo de 2020, a ser retomado em modalidade de ensino remoto emergencial.

A orientação vale para os campi de Juiz de Fora e de Governador Valadares e toma como referência dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), que coloca o Brasil como o segundo país em número de casos; declarações do Governo do Estado de Minas Gerais sinalizando, nos últimos dias, a necessidade de distanciamento social diante de aumento de casos e taxa de ocupação de leitos; e os boletins epidemiológicos, analisados por este comitê quinzenalmente, sobre a situação dos municípios de Juiz de Fora e Governador Valadares que apontam para o distanciamento social como medida necessária e a adoção do ensino remoto emergencial na UFJF. O prazo pode ser alterado a qualquer momento.







