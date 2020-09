Sexta-feira, 11 de setembro de 2020, atualizada às 8h20

Matrículas para disciplinas remotas da UFJF começam neste sábado



Da redação



Estudantes da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) poderão consultar a partir desta sexta-feira, 11 de setembro, os horários das disciplinas a serem ofertadas de forma remota pelos cursos de graduação. A consulta deve ser feita pelo Siga. Em seguida, de 12 a 16 de setembro, os alunos devem optar ou não pela matrícula nestas disciplinas.

No próprio sistema, os alunos encontrarão um termo de autorização de uso de imagem e voz para gravação das aulas e demais atividades remotas. Esse termo deve ser assinado virtualmente pelo estudante, como condição para participar das disciplinas matriculadas.

A partir de 16 de setembro, os pedidos são ajustados pelos coordenadores, se houver necessidade. As aulas serão iniciadas no dia 21 de setembro, conforme o calendário acadêmico.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento de segunda a sexta, das 9h às 17h, pelo telefone (32) 2102-3911 (Whatsapp) ou pelo e-mail faleconosco@ufjf.edu.br. Alunos e professores devem primeiramente fazer uma avaliação de sua dúvida ou situação por esses canais, antes de se dirigirem à UFJF.

No site do Ensino Remoto Emergencial estão listadas as perguntas frequentes e disponíveis outros conteúdos sobre o modelo de ensino.

