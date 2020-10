Quinta-feira, 8 de outubro de 2020, atualizada às 10h

UFJF inicia projeto comemorativo de seus 60 anos



Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) anunciou nesta quarta-feira, 7 de outubro, a criação do projeto comemorativo de seus 60 anos. “Gostaríamos de celebrar este momento com muitas festas e eventos, mas não será possível devido à pandemia”, explicou o diretor de Imagem Institucional, Márcio de Oliveira Guerra, por meio de coletiva de imprensa on-line. “É também o ano em que completamos 50 anos da construção do campus, e oito do campus avançado de Governador Valadares.”

Os planos consistem em envolver as pessoas da comunidade para compartilharem suas recordações pelo e-mail ufjf60@comunicacao.ufjf.br ou pelas redes sociais usando a #UFJF60anos. Um site está sendo criado para reunir arquivos históricos, lembranças pessoais, reportagens e outros materiais jornalísticos sobre os 60 anos de história da instituição. O lançamento acontece ainda este mês de outubro.

A UFJF sempre celebra seu aniversário, no dia 23 de dezembro, com a Medalha Juscelino Kubitschek, maior honraria da instituição. Este ano, o evento acontecerá de forma on-line, em data ainda a ser definida, e prestigiará nomes escolhidos pelas unidades acadêmicas e pela administração, incluindo aqueles que atuaram no combate e prevenção ao coronavírus.

Outros eventos também poderão ser programados ao longo dos dois meses de celebração.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.