Quinta-feira, 15 de outubro de 2020, atualizada às 9h30

UFJF oferece 440 vagas em cursos de graduação a distância



Da redação



Estão abertas as inscrições para o processo de seleção dos cursos de graduação a distância da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). São oferecidas 440 vagas, distribuídas entre Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Computação em 10 polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB): Andrelândia, Bicas, Durandé, Governador Valadares, Itamonte, Monte Sião, Carandaí, Confins, Jaboticatubas e Sabará. Os cursos e vagas, no entanto, variam conforme o polo.

Os interessados poderão optar por uma das modalidades de ingresso: aproveitamento da pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em pelo menos um das cinco edições mais recentes do exame, concorrendo a proporção de 90% do total das vagas; ou concorrendo às vagas destinadas a professores da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior ou ainda àqueles que não possuem formação na área em que atuam, na proporção de 10% do total das vagas.

Havendo número de inscritos superior na modalidade para professores, o critério de escolha será de acordo com o maior tempo de serviço; persistindo o empate, com o de maior idade.

De acordo com o edital, o candidato deve optar por dois polos, em ordem de preferência, onde pretende cursar a graduação escolhida. As vagas em cada uma das modalidades, cursos e polos respeitam os limites das vagas existentes, conforme o edital.

Inscrições

Os candidatos poderão se inscrever das 15h do dia 14 de outubro de 2020 até as 18h do dia 30 de outubro, somente on-line e no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese).

No período de cadastramento da inscrição, o candidato deve ler atentamente as instruções, preencher o formulário com seus dados completos e enviá-los eletronicamente. Em seguida, deverá imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) correspondente à taxa de inscrição, no valor de R$ 120 e efetuar o pagamento da GRU até as 20h do dia 30 de outubro de 2020, exclusivamente no Banco do Brasil.

O comprovante definitivo de inscrição deve ser impresso pelo candidato a partir das 15h do dia 5 de novembro de 2020, na Área do Candidato.

Isenção

A isenção da taxa de inscrição no processo de seleção poderá ser solicitada somente no ato do cadastramento on-line da inscrição, até as 23h do dia 19 de outubro, na Área do Candidato. É da responsabilidade do candidato consultar, no mesmo site, o resultado da sua solicitação de isenção de taxas, a partir das 15h do dia 27 de outubro de 2020.

O candidato que tiver sua solicitação de isenção indeferida deve, no mesmo site do cadastramento da inscrição, gerar a GRU e efetuar o pagamento da taxa de inscrição nas condições e nos prazos estabelecidos de acordo com o edital, para que, assim, sua inscrição possa ser deferida e efetivada, o que ficará comprovado com a emissão do comprovante definitivo de inscrição.

Já o candidato que tiver sua solicitação de isenção deferida precisa verificar a emissão do comprovante definitivo de inscrição para a garantia de que sua inscrição foi efetivada.

Resultado

O resultado final será divulgado no dia 6 de novembro, a partir das 15h, no site da Copese.

Matrícula

A matrícula dos candidatos aprovados ocorre em duas fases obrigatórias:

I Fase – Registro da pré-matrícula on-line no site da Cdara, nos dias e horários estipulados nas orientações para matrícula a serem divulgadas no mesmo site.

II Fase – Entrega de documentos para todos os candidatos que realizaram o registro de pré-matrícula on-line, mediante a entrega de cópia legível dos documentos listados nas orientações para matrícula, constantes no site da Cdara, na forma de entrega a serem divulgados no mesmo site.

É de responsabilidade única do candidato acompanhar todas as informações no site da Cdara, com indicação das datas de reclassificações e matrículas

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.