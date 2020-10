Sábado, 24 de outubro de 2020, atualizada às 8h

Comitê autoriza estacionamento no anel viário do campus da UFJF

Da redação



O Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o novo Coronavírus (SarsCov-2) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) autorizou a liberação do estacionamento de veículos de passeio nas vagas do anel viário do campus-sede a partir deste sábado, 24 de outubro. O Comitê pode rever a decisão se julgar necessário.

Outras áreas de estacionamento em unidades e setores continuam interditados. A Praça Cívica da UFJF, assim como todos os equipamentos que compõem seu entorno, também permanece fechada para qualquer tipo de atividade, seja física, esportiva, cultural, de recreação ou para outros fins.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, 23, o Comitê salienta que continua sendo de extrema importância a manutenção das medidas de proteção: manter o distanciamento social, usar máscaras e evitar aglomerações:



"O Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o novo Coronavírus (SarsCov-2) da UFJF, em reunião no dia 23 de outubro de 2020, tomou a decisão de recomendar a abertura das vagas de estacionamento ao longo do anel viário do campus Juiz de Fora a partir do dia 24 do corrente mês. No entanto, ressalta que, embora o cenário epidemiológico da doença oriente essa decisão, é imperiosa a responsabilidade pelo cuidado à vida. Dessa forma, é necessária a manutenção das medidas de proteção tais como usar máscaras, manter o distanciamento e evitar aglomerações. Na ocasião, orienta-se que o acesso aos demais estacionamentos, à Praça Cívica, à pista de skate, à academia ao ar livre e ao conjunto de jardins permaneça fechado. O comitê pode rever sua decisão sempre que se fizer necessário".

