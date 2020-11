Terça-feira, 3 de novembro de 2020, atualizada às 9h

Inscrições para o Pism 2021 terminam nesta terça-feira

Da redação



Terminam nesta terça-feira, 3 de novembro, as inscrições para o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2021. A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) oferece 2.303 vagas em 76 cursos por esse método de seleção. As provas serão realizadas nos dias 27 e 28 de fevereiro pelos candidatos dos módulos II e III, e nos dias 13 e 14 março pelos candidatos do módulo I. As informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas no edital.

As inscrições são exclusivamente on-line. Os interessados devem se inscrever até as 18h desta terça-feira, 3, na área do candidato. Esse também o prazo para quem quiser solicitar atendimento especial, seja por motivo de deficiência, por convicção religiosa ou para fazer as provas usando nome social. Até esta data também é possível, para os candidatos ao módulo III, trocar a opção de curso escolhida.

Os candidatos ao módulo III também têm até esta terça-feira, 3, para verificar se o grupo de cotas escolhido corresponde a sua atual situação. A opção de grupo pode ser alterada até o fim das inscrições.

Pagamento da taxa

Os candidatos que não solicitaram isenção ou que tiveram seus pedidos indeferidos devem acessar a Área do Candidata e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 120. O pagamento deve ser feito até às 18h do dia 4 de novembro, exclusivamente pelo Banco do Brasil.

Comprovante definitivo de inscrição

O comprovante definitivo de inscrição deverá ser acessado e impresso pelos próprios candidatos a partir das 15h do dia 9 de fevereiro de 2021. A UFJF não enviará o documento pelos Correios, nem o entregará pessoalmente.

Cuidados especiais

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, novas orientações para realização das provas foram acrescidas no edital. Será obrigatório o uso de máscara facial que cubra completamente a boca e o nariz durante toda a realização das provas. A exigência visa a cumprir os protocolos de biossegurança da UFJF. A Universidade não fornecerá máscaras aos candidatos.

Durante a identificação, os candidatos deverão higienizar suas mãos com álcool gel próprio, desde que esteja em recipiente transparente e sem rótulo, ou fornecido pelo aplicador de provas.

Todas as outras exigência e obrigações para a realização das provas estão presentes no edital.

Resultados

As notas das provas do Módulo III do Pism 2021 serão divulgadas no dia 7 de abril de 2021. O resultado final, após a interposição e análise dos recursos, sai no dia 15 de abril de 2021. As notas das provas dos Módulos I e II serão divulgadas no dia 8 de junho de 2021, sendo o resultado final publicado em 17 de junho de 2021.

Vestibular de Música

Também encerram-se nesta terça-feira, 3, as inscrições para o Vestibular de Música 2021. Os interessados devem acessar a Área do Candidato para se inscrever. Nesse sistema de ingresso, os estudantes realizam provas de habilidade específica on-line, conforme indicado no edital, e utilizam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para fins de classificação.



