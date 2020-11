Quinta-feira, 12 de novembro de 2020, atualizada às 11h20

IF Sudeste MG terá processo seletivo gratuito e sem provas presenciais



Da redação



O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais se prepara para uma nova maneira de selecionar alunos para o primeiro semestre de 2021. Excepcionalmente, devido à pandemia de Covid-19, as inscrições serão gratuitas para todos e, buscando eliminar qualquer possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus, não haverá provas ou qualquer etapa presencial. As novidades valem para cursos de todas as modalidades: técnicos, de graduação e de pós-graduação, em todos os campi participantes.

Com isso, a classificação dos candidatos ocorrerá de diferentes formas: análise de currículo, no caso dos cursos técnicos; nota do Enem ou SiSU, para os cursos de graduação; e avaliações remotas, no caso dos cursos de pós-graduação (confira detalhes a seguir). Os cronogramas de cada modalidade, assim como cursos e vagas, serão divulgados com o lançamento dos editais, em dezembro.

Inscrições

A previsão é de que as inscrições para o Processo Seletivo do IF Sudeste MG comecem em janeiro de 2021. Assim como nas seleções anteriores, poderão ser feitas pela internet, no endereço copese.ifsudestemg.edu.br. Ao fazer a inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar o documento que comprova suas notas. No caso do cursos técnicos, vale o histórico escolar digitalizado, enquanto no caso dos cursos de graduação é necessário anexar o boletim individual do Enem (acesse a página enem.inep.gov.br/participante para gerar este documento).

Até o último dia de inscrição, é possível enviar por correio ou entregar presencialmente, no campus escolhido, a cópia do boletim (ou histórico, no caso dos candidatos aos cursos técnicos). Os endereços estarão listados no edital de cada modalidade. E, quando extremamente necessárias, as inscrições podem ser feitas presencialmente. Entretanto, para que seja possível manter o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o(a) candidato(a) deverá agendar a visita. No edital, constará endereço de e-mail para agendamento.

Cursos técnicos

A seleção para cursos técnicos (integrados, concomitantes e subsequentes) será feita por análise curricular. Será considerada a média das notas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História do 8º ano do Ensino Fundamental. Para históricos antigos, vale a 8ª série. E, nos casos em que a escola não emite notas numéricas, mas sim conceitos (“Ótimo”, “Bom” etc), os candidatos deverão usar uma tabela de equivalência para transformar tais conceitos na pontuação correspondente.

Graduação

Interessados em ingressar nos cursos desta modalidade poderão usar a nota do Enem para participar da seleção. Valem as notas de qualquer exame realizado entre 2015 e 2019. Esta forma de ingresso já não é novidade, pois foi adotada pelo IF Sudeste MG em processos seletivos anteriores. Quem ainda vai fazer o Enem 2020 deve realizar as provas deste exame normalmente e aguardar o resultado, para então concorrer às vagas do IF Sudeste MG pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU). Embora não haja um número definido de vagas para cada curso, já se sabe que 70% delas serão destinadas ao primeiro caso (edições anteriores do Enem), enquanto as 30% restantes serão reservadas a quem concorrer pelo SiSU em 2021.

Pós-graduação

Os cursos de pós-graduação lato e stricto sensu terão a seleção adaptada para a forma remota, de acordo com a coordenação de cada curso. O IF Sudeste MG já realizou seleções desta maneira, quando abriu vagas para os cursos de mestrado do campus Rio Pomba, com ingresso no 2º semestre de 2020.

Matrícula e aulas

O calendário de aulas do primeiro semestre de 2021 e as condições de aula presencial ou remota serão publicados nas páginas dos campi (acesse www.ifsudestemg.edu.br e escolha uma das opções do menu lateral esquerdo “Nossas Unidades”). Embora não haja datas confirmadas, o IF Sudeste MG vem trabalhando para que a retomada de atividades presenciais ocorra com qualidade e de forma segura para todos os envolvidos (informe-se em www.ifsudestemg.edu.br/reeencontro). As datas de matrícula e os procedimentos para realizá-la também estão sendo estudados.Portanto, ainda não há definição sobre forma remota ou presencial, mas os candidatos serão informados posteriormente, com prazo suficiente para se organizarem, caso a matrícula seja feita diretamente no campus.

