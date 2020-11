Quinta-feira, 19 de novembro de 2020, atualizada às 7h40

Educação inicia cadastramento escolar para ensinos fundamental e médio



Da redação



Está aberto o cadastramento escolar para crianças e jovens que desejam ingressar nos ensinos fundamental e médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública, em 2021. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), em parceria com a Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Os interessados têm até 11 de dezembro para realizar a inscrição.

Esse ano, o cadastro é unificado, para as redes municipal e estadual de educação de Minas Gerais, sendo indispensável para o aluno garantir vaga em escola próxima de sua residência. O cadastramento deverá ser feito pela internet, através do link www.cadastroescolar.educacao.mg.gov.br.

Na hora da inscrição no sistema, os candidatos/alunos deverão fornecer as seguintes informações:

- nome completo;

- data de nascimento, livro, folha, termo, registro, Município onde foi lavrada a certidão e a unidade federativa do cartório;

- sexo;

- nacionalidade;

- naturalidade;

- endereço completo, inclusive o Código de Endereçamento Postal (CEP);

- telefone fixo e móvel, se possuir;

- e-mail, se possuir;

- número da carteira de identidade, se possuir, com o órgão expedidor;

- número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se possuir;

- nome da mãe, do pai ou responsável legal;

- CPF da mãe, do pai ou responsável legal;

- declaração se o candidato/aluno possui deficiência;

- rede escolar de origem, caso não seja o primeiro ingresso na escola;

- etapa/ano de escolaridade pretendido;

- indicação de três escolas, dentro do zoneamento ou na zona limítrofe, exceto nas localidades que contam apenas com uma ou duas escolas;

- informar se há irmão na mesma escola, estadual ou municipal, com o registro da matrícula, a fim de possibilitar o encaminhamento dentro dos itens definidos nesta resolução.



Os alunos de escolas públicas que já estão matriculados não precisam fazer o cadastro. O cadastramento é para aqueles cuja escola não oferece a continuidade no ensino fundamental, os concluintes do nono ano, que ingressarão no médio em 2021 e os estudantes das escolas municipais que oferecem somente a educação infantil – primeiro e segundo períodos, que ingressarão no primeiro ano em 2021. Quem está concluindo o ensino fundamental na EJA (fases 7 e 8), terá que se cadastrar para o médio.



Em 2019 foram 2.330 cadastrados para o ensino fundamental. Em função da pandemia, e de acordo com a Resolução de Cadastro, todas as escolas públicas serão postos de cadastro. Assim, a SE ressaltou a importância das medidas recomendadas pelos órgãos de saúde, como o distanciamento social, evitando contaminação pelo coronavírus – Covid-19.

