Quinta-feira, 26 de novembro de 2020, atualizada às 9h

Semana Qualifique-se chega à 6ª edição com cursos gratuitos

Da redação



O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) promoverá, entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, a sexta edição da Semana Qualifique-se. O evento on-line é aberto ao público e disponibilizará mais de dez cursos gratuitos sobre educação financeira; empreendedorismo; desenvolvimento; inovação; propriedade intelectual; gestão de negócios e entre outros. Os interessados em participar devem realizar as inscrição no Sympla.

A Semana Qualifique-se tem o objetivo de transferir conhecimento e contribuir para a capacitação da comunidade acadêmica e externa em diversas áreas. De acordo com a gerente do setor de treinamento do Critt, Josane Weber, o intuito é levar o conhecimento para o máximo de pessoas possíveis e cumprir uma das funções do Critt, que é o “fortalecimento da relação entre universidade e a sociedade em geral”. Além disso, Josane pontua que as temáticas desta edição foram pensadas justamente para levar ao público os conteúdos “sobre as soft e hard skills (habilidades) exigidas pelo mercado atual”.

