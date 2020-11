Sexta-feira, 27 de novembro de 2020, atualizada às 9h

JF apresenta aumento preocupante no número de casos de Covid-19, segundo Plataforma JF Salvando Todos



Da redação



Juiz de Fora registrou um aumento substancial no número de novos casos de Covid-19 nas duas últimas semanas. Esse é um dos destaques da 15ª edição do boletim informativo da Covid-19. A publicação quinzenal faz parte dos materiais disponibilizados na Plataforma JF Salvando Todos. O projeto é idealizado por estudantes do curso de estatística, sob a supervisão de docentes, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Panorama regional

Em 9 de novembro, a cidade tinha 7.494 casos confirmados e 272 vidas perdidas pelo novo coronavírus. Esses números evoluíram para para 8.707 casos confirmados e 296 óbitos, em 23 de novembro. Os dados representaram um aumento de 16,2% e 8,8% respectivamente, em um período de duas semanas.

Na 47ª semana epidemiológica (de 15 a 21 de novembro), o município registrou 445 novos casos e 16 óbitos. As semanas epidemiológicas são indicadores importantes para a compreensão do avanço ou redução da doença numa determinada região. Em comparação a 46ª semana (8 a 14 de novembro), Juiz de Fora teve uma redução de 25% no número de casos. Mas em relação ao número de óbitos, o aumento chegou a 167%.

Os pesquisadores do JF Salvando Todos consideram que, mesmo com a diminuição na taxa de novos casos, os números seguem em um patamar elevado. O grupo avalia, ainda, que o crescimento nos registros de óbitos está relacionado a evolução da doença nas últimas semanas.

O número de Reprodução Efetivo (Rt) estimado para Juiz de Fora apresentou uma variação entre os dias 9 e 23 de novembro. Neste período, o Rt máximo ficou acima de 1 por 12 dias. Em 23 de novembro, o Rt registrado era de 1,04.

Mas o destaque no crescimento do número de reprodução efetivo foi a data de 13 de novembro, quando o Rt chegou a 1,85. O dado é preocupante e foi o maior registrado desde 19 de junho – que representava 2,23.

O Rt que indica o potencial de propagação do vírus. Quando esse número está acima de 1 temos a disseminação da doença, uma vez que cada paciente está transmitindo a Covid-19 a pelo menos mais uma pessoa.

Zona da Mata

Até a data de 23 de novembro, a mesorregião da Zona da Mata totalizava 34.426 casos confirmados e 982 vidas perdidas pela Covid-19. Os números têm por base os dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Quando analisada a média móvel, em 23 de novembro, a Zona da Mata registrava 291 novos casos e 7 óbitos por dia. A análise da 47ª semana epidemiológica demonstra um aumento de 18,9% e 27,6%, respectivamente, em relação à semana anterior.

Adesão ao isolamento social

Pela primeira vez desde que a equipe do JF Salvando Todos começou a analisar os dados do Google Mobility, percebe-se um possível aumento na adesão ao isolamento social em Juiz de Fora.

A partir das informações coletadas no Mobility, estima-se que no dia 20 de novembro – uma sexta-feira – havia um percentual 11% maior de pessoas em casa, com relação ao período de referência anterior ao início da pandemia. O número indica um aumento no isolamento social, os dados estão ilustrados graficamente no informe quinzenal.

A análise também demonstra uma queda na ida das pessoas aos seus locais de trabalho. Dando indícios de uma adesão ao trabalho remoto novamente. A frequência de ida a parques e espaços de lazer sofreu uma redução, o percentual foi 25% menor do que o período de referência.

Cenário nacional

O Brasil ultrapassou a marca de 170 mil mortos pelo novo coronavírus. A média móvel de vidas perdidas por dia teve um pico no dia 18 de novembro, chegando a 583 óbitos. No dia 24 de novembro, o número registrado era de 488 vidas perdidas.

Em números absolutos, o país chegou a marca de 6 milhões de casos confirmados. Sendo a região Sudeste a líder no número total de casos confirmados. Já o tempo de duplicação de casos confirmados da doença entre os brasileiros é de cerca de 154 dias.

