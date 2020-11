Sexta-feira, 27 de novembro de 2020, atualizada às 8h20

Prefeito assina contrato com TV para transmitir programação educacional



Da redação



O prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, assinou, na tarde desta quinta-feira, 26 de novembro, em seu gabinete, o contrato para prestação de serviço de transmissão de TV de projetos educacionais direcionados aos alunos da rede municipal de ensino. A TV Diversa, vencedora do processo licitatório, instalará o equipamento para o início das atividades, programadas para dezembro.

O canal da TV Diversa, 41.2, é aberto e pode ser acessado de qualquer aparelho televisivo que receba sinal digital. Terá multiprogramação exclusiva para transmissão diária durante 24 horas.

Dentre os conteúdos audiovisuais previstos na grade, estão os programas dos projetos “Cadinho de Prosa” e “Vamos Aprender”, que são atualmente apresentados na JFTV Câmara e ganharão espaço ainda maior nesse novo canal. Também serão exibidos conteúdos disponibilizados pela UFJF e por outras instituições que estão em contato com a Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), responsável pela programação do canal.

Cadinho de Prosa

Elaborado pela SE, o projeto tem como objetivo favorecer articulações pedagógicas neste período de isolamento social, decorrente das medidas sanitárias de combate ao novo Coronavírus (covid-19). A ação cria percurso singular para a educação no Município, distanciando-se de proposta que se baseia em aulas remotas.

Foram elaborados, inicialmente, programas televisivos, que levam atividades pensadas para o público da rede municipal de ensino.

Vamos Aprender

O projeto foi desenvolvido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), com apoio das fundações “Lemann” e “Roberto Marinho”, do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O “Vamos Aprender” disponibiliza, gratuitamente, programas educativos para redes de ensino, com conteúdo dirigido a alunos de todas as etapas da educação básica: infantil, anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio. O conteúdo oferecido conta com parceria de várias instituições, como Canal Futura, Khan Academy e MultiRio, entre outras, que disponibilizaram gratuitamente seu material pedagógico.

São 320 programas pedagógicos disponíveis, envolvendo desde vídeos interativos, com conteúdo didático e exercícios, até textos e orientações. Todas as áreas de conhecimento são contempladas.

