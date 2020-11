Sexta-feira, 27 de novembro de 2020, atualizada às 8h40

UFJF abre 164 vagas para cursos de graduação a distância



Da redação



Começa nesta sexta, 27 de novembro, às 15h, e vai até às 18h da próxima quarta-feira, 2 de dezembro, o prazo de inscrições para o Processo de Seleção Complementar dos Cursos de Graduação a Distância da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). São oferecidas 164 vagas para licenciaturas em Pedagogia e em Computação, distribuídas em cinco polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB): Bicas, Durandé, Itamonte, Monte Sião e Confins, todos em Minas. Os cursos e vagas variam conforme o polo.

As inscrições devem ser feitas somente on-line, pelo site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) da UFJF. Os candidatos podem optar por uma das modalidades de ingresso, que envolvem aproveitamento da pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando as cinco das edições mais recentes do exame, concorrendo à proporção de 90% do total das vagas; disputa das vagas destinadas a professores da rede pública de ensino, em exercício, sem formação inicial em nível superior; ou ainda às vagas voltadas para aqueles que não possuem formação na área em que atuam, na proporção de 10% do total.

De acordo com o edital, o candidato deve optar por dois polos, em ordem de preferência, onde pretende cursar a graduação escolhida. As vagas em cada uma das modalidades, cursos e polos respeitam os limites das vagas existentes. Havendo número de inscritos superior na modalidade para professores, o critério de escolha será de acordo com o maior tempo de serviço. Persistindo o empate, com o de maior idade.

Inscrições

No período da inscrição, o candidato deve ler atentamente as instruções, preencher o formulário com seus dados completos e enviá-los eletronicamente, efetivando, assim, o seu cadastramento no processo de seleção. Em seguida, deve imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) correspondente à taxa de inscrição, no valor de R$ 120, e efetuar o pagamento até às 20h da quarta-feira, 2 de dezembro, exclusivamente no Banco do Brasil.

O comprovante definitivo de inscrição deve ser impresso pelo candidato a partir das 15h do dia 7 de dezembro, na área do candidato.

A isenção da taxa pode ser solicitada somente no ato do cadastramento on-line da inscrição, das 15h desta sexta-feira, 27, até às 23h de domingo, 29 de novembro, na área do candidato. É da responsabilidade do candidato consultar, no mesmo site do cadastramento da inscrição, o resultado da sua solicitação de isenção de taxas, a partir das 15h de segunda-feira.

O candidato que tiver sua solicitação de isenção indeferida deve, no mesmo site do cadastramento da inscrição, gerar a GRU e efetuar o pagamento da taxa de inscrição nas condições e nos prazos estabelecidos de acordo com o edital, para que, assim, sua inscrição possa ser deferida e efetivada, o que ficará comprovado com a emissão do comprovante definitivo de inscrição.

Já o candidato que tiver sua solicitação de isenção deferida precisa verificar a emissão do comprovante definitivo de inscrição para a garantia de que sua inscrição foi efetivada.



Resultado

A divulgação do resultado final do processo de seleção está prevista para 8 de dezembro, a partir das 15h, no site da Copese.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.