Segunda-feira, 30 de novembro de 2020, atualizada às 11h20

UFJF totaliza 12.676 exames de Covid-19 realizados em seus laboratórios



Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) torna público os dados referentes aos testes de diagnóstico de Covid-19, PCR em Tempo Real, realizados nos dois laboratórios da instituição. A divulgação é feita semanalmente e os números informados são referentes às amostras recebidas, aos laudos emitidos e às amostras em análise, além do total de exames acumulados realizados durante todo o período. A tabela abaixo é referente ao período de 23 a 27 de novembro.



A UFJF, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora, é a responsável pela realização de todos os exames de Covid-19 oriundos do Sistema Único de Saúde de 52 municípios das regionais de saúde de Juiz de Fora e Leopoldina. Em 18 de maio, os laboratórios receberam o certificado de qualidade da Fundação Ezequiel Dias (Funed), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.



Confira a tabela com as informações apresentadas separadamente por município de origem das amostras e o total acumulado de exames feitos desde o dia 17 de abril, início dos testes.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.