Vagas do Colégio João XXIII serão sorteadas na segunda-feira



O Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), realiza na próxima segunda-feira, dia 7, às 18h, o sorteio de 75 vagas para estudantes nascidos entre 1º de janeiro de 2014 e 31 de março de 2015. O processo será transmitido ao vivo no canal da instituição no YouTube.

Conforme previsto em edital, em razão da pandemia da Covid-19 e da necessidade de distanciamento social, o sorteio público não poderá ser acompanhado presencialmente. A gravação do processo de seleção também ficará disponível no site do Colégio, para conferência pelos mais de 1.300 inscritos.

Resultado

O resultado oficial será divulgado a partir das 10h do dia 8 de dezembro, no site do Colégio, e na entrada do João XXIII, próximo à portaria. Os contemplados irão ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental em 2021.

