Terça-feira, 8 de dezembro de 2020, atualizada às 9h30

Cadastramento da pré-escola vai até dia 14 em Juiz de Fora

A Secretaria de Educação (SE) de Juiz de Fora realiza o cadastramento 2021 para a pré-escola. Os pais ou responsáveis por crianças que completam quatro ou cinco anos até 31 de março de 2021, que desejam ingressar nas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino, e as matriculadas em creches públicas ou conveniadas que não ofereçam continuidade na pré-escola, deverão realizar inscrição, preenchendo formulário online através do link Cadastro Pré-Escola 2021, até a próxima segunda-feira, dia 14.

No processo de preenchimento do cadastramento são necessários dados dos seguintes documentos:



- certidão de nascimento do aluno;

- comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone);

- carteira de identidade do responsável legal;

- comprovante do recebimento do Bolsa Família, caso tenha;

- declaração, caso a criança tenha alguma deficiência.



O resultado estará disponível em 15 de janeiro de 2021 pelo site da Prefeitura. O cadastramento escolar serve para organizar a demanda que será atendida na rede municipal em 2021. Além disso, o processo garante vaga em escola próxima à residência do usuário. A inscrição, porém, não substitui a matrícula, que deverá ser realizada no início de 2021, para a efetivação da vaga.



A matrícula deverá ser realizada através de agendamento na instituição à qual a criança for contemplada com a vaga, conforme o ato do cadastramento. Desta vez, será realizada entre os dias 18 e 29 de janeiro de 2021.

