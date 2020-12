IF Sudeste MG oferece mais de 3 mil vagas

da Redação - 21/12/2020 09:16

Os editais do Processo Seletivo para o primeiro semestre letivo de 2021 já foram divulgados. No total, o IF Sudeste MG vai oferecer 3.241 vagas distribuídas entre cursos técnicos, pós-técnico, de graduação e de pós-graduação: 2.092 vagas para cursos técnicos; nas modalidades integrado, concomitante e/ou subsequente; nos campi Barbacena, Avançado Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Avançado Ubá.

Para cursos de graduação, há 993 vagas nos campi Barbacena, Bom Sucesso, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João del-Rei. Para o curso pós-técnico, são 25 vagas no Campus São João del-Rei. Há ainda 131 vagas para os cursos de pós-graduação, nos campi Barbacena, Manhuaçu, Rio Pomba e São João del-Rei. Não haverá cobrança de qualquer taxa nesta edição.



As inscrições vão de 18 de janeiro a 21 de fevereiro de 2021 e serão feitas exclusivamente pela internet, no site da Copese: http://copese.ifsudestemg.edu.br. Devido à pandemia de Covid-19, a seleção será feita através de análise de histórico escolar, currículos e projetos de pesquisa, conforme a modalidade de curso.

O resultado final será divulgado no dia 22 de março de 2021.