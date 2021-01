Secretaria de Educação inicia cadastro para kit alimentação em Juiz de Fora

da Redação - 09/01/2021 08:13

Começa neste sábado e vai até o dia 15 de janeiro o cadastro para o “Kit Alimentação 2021” que tem como objetivo atender mais de 42 mil crianças, jovens e adultos da rede municipal de ensino em Juiz de Fora. Segundo a assessoria da Prefeitura, "a iniciativa compõe o programa Mesa de Cidadania que visa o combate à fome, uma das diretrizes da atual gestão da Prefeitura".



O kit foi apresentado na tarde desta sexta-feira, 8, ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE) pelas secretárias de Educação, Nádia Ribas, e de Agricultura e Abastecimento, Fabíola Paulino. Durante o evento, que ocorreu no Centro de Formação do Professor, foram expostos todos os pontos para a formatação do projeto que ocorrerá inicialmente apenas no mês de janeiro e terá recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), referentes ao exercício 2020. No encontro foram esclarecidas dúvidas e foram recebidas sugestões. Em seguida, foi realizada uma reunião de forma on-line para apresentação aos diretores das escolas municipais.

O Cadastro

Podem participar do cadastro todos os alunos matriculados em escolas municipais e crianças matriculadas na creches parceiras da PJF. Para isso, os responsáveis devem preencher o formulário de cadastro por meio do link.

O preenchimento do formulário eletrônico corresponde à etapa do processo de inscrição. Os responsáveis familiares deverão declarar os dados solicitados, não deixando de observar todas as recomendações em destaque a cada campo. É permitido o registro de apenas uma ficha por criança. No caso de haver mais de uma criança matriculada em escola da rede municipal na mesma família, deverá ser realizado o preenchimento de uma nova ficha. Caso a criança apresente necessidade alimentar especial, a família deverá informar em campo específico anexando o laudo. Para retirada do kit será necessário a apresentação de documento de identidade.

Atendimento Presencial

Durante os dias 13, 14 e 15 de Janeiro será feito um atendimento de forma presencial no prédio da Secretaria de Educação para atender às famílias que não tiverem acesso a internet. O atendimento será feito de 8h15 às 11h30, e de 14h15 às 16h30. Para realização da inscrição de forma presencial, o responsável familiar deverá trazer Certidão de Nascimento da criança, Documento de Identidade do responsável, Laudo Médico de necessidade alimentar especial, se houver.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: merendase@pjf.mg.gov.br, ou dos telefones: (32)3690-7681 e 3690-7342.