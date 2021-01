Instituto de Laticínios Cândido Tostes abre inscrições para curso técnico

da Redação - 13/01/2021 08:34

O Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), localizado em Juiz de Fora, definiu as etapas do processo que vai selecionar alunos para o curso Técnico em Leite e Derivados (Laticínios). O edital publicado na página do ILCT prevê 30 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2021. Para concorrer às vagas, os candidatos deverão fazer inscrição no site do ILCT conforme as normas estabelecidas no próprio edital (acesse aqui).

O período de inscrições on-line vai até o dia 6 de fevereiro. Antes de iniciar o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá reunir todos os documentos solicitados nas versões PDF ou JPG, incluindo o comprovante de transferência bancária da taxa de inscrição no valor de R$ 50 (clique aqui para acessar a ficha de inscrição).

Devido a pandemia de Covid-19, o processo de seleção será realizado de maneira virtual. Para concorrer às vagas, os candidatos poderão utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos últimos seis anos ou participar da seleção por currículos. No momento da inscrição o candidato deverá escolher em qual das duas modalidades deseja concorrer.

Das 30 vagas oferecidas, 20 são reservadas para quem optar por utilizar a nota do ENEM de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019. A nota do exame de 2020, marcado para ocorrer nos últimos fins de semana de janeiro, não será aceita. Além disso, serão eliminados os candidatos com nota zero na redação.

As dez vagas restantes são destinadas a candidatos que obrigatoriamente não realizaram a prova do ENEM nos últimos seis anos. Os candidatos terão seus currículos avaliados por meio de uma tabela prevista no edital. Graduação em áreas correlatas, experiência no mercado de leite e derivados, cursos, estágios, participações em eventos e até mesmo premiações serão critérios pontuados na modalidade.

A lista dos convocados para a matrícula será divulgada no site da EPAMIG ILCT em datas definidas no calendário de matrícula da Instituição, conforme a modalidade de seleção. Os candidatos aprovados e não convocados vão compor uma lista de espera.

O curso técnico em Laticínios da EPAMIG ILCT

O Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) é a primeira escola de laticínios da América Latina, com 85 anos de serviços prestados dentro e fora de Minas Gerais. O curso Técnico em Leite e Derivados contempla a formação de profissionais aptos para o mercado de trabalho, capacitados para o desenvolvimento de habilidades fundamentais na área de laticínios (clique aqui e veja a matriz curricular).

Segundo o chefe geral da EPAMIG ILCT, Sebastião Rezende, durante o período de pandemia o Instituto conseguiu manter as atividades acadêmicas. O aprendizado foi útil para planejar o calendário escolar de 2021 que contará, no início, com aulas teóricas presenciais.

"Planejamos para 2021 iniciar as aulas teóricas em 22 de fevereiro. Aulas práticas serão iniciadas assim que houver condições seguras, respeitando as orientações da EPAMIG e o que determinam os órgãos municipais e estaduais que tratam do combate à pandemia. Avaliamos ser esse o melhor caminho a seguir, pois a solução minimiza perdas acadêmicas e busca preservar a saúde de nosso pessoal, dos estudantes, de seus familiares e de toda a comunidade", destaca Sebastião Rezende.

Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo, os interessados poderão escrever para a Comissão de Seleção e Matrícula pelo e-mail psilct2021@epamig.br. A EPAMIG é uma empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa).

Serviço:

Inscrições em processo seletivo para curso Técnico em Leite e Derivados da EPAMIG ILCT

Instituto de Laticínios Cândido Tostes

Rua Tenente Luiz de Freitas, 116, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora, Minas Gerais

E-mail: psilct2021@epamig.br