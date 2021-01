UFJF abre contratação de profissional com conhecimento de tecnologia de informação

por Jorge Júnior - 20/01/2021 11:05

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por meio do Centro de Educação a Distância (Cead), divulgou o Edital 01/2021 para contratação, por tempo determinado de 90 dias, de dez vagas.



Dentre elas, duas são voltadas às atividades de Coordenação, destinadas a candidatos aptos em Gestão em Assuntos Educacionais e as oito complementares, inerentes às atividades de Assistentes Técnicos. Todas as vagas requerem conhecimentos no uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) aplicadas ao ensino fundamental e médio para apoio no Ensino Remoto Emergencial (ERE) no Colégio de Aplicação João XXIII .

De acordo com o edital, oito assistentes técnicos com formação em plataforma moodle devem possuir graduação em áreas afins à educação; domínio no uso dos recursos e atividades da plataforma moodle, bem como as devidas configurações; domínio no uso do pacote H5P, seus recursos e atividades, bem como as devidas configurações; conhecimentos de informática nível avançado; experiência em tutoria de cursos EaD; experiência em formação de tutores e professores em uso da plataforma moodle; domínio no uso de ferramentas para webconferência, em especial o BBB (Moodle) e o Meet, disponibilidade de atuação nos três turnos, somando carga horária semanal de 20 horas, além de dispor de equipamentos para trabalho remoto (computador com câmera, acesso a internet).

Ainda de acordo com o edital, dois Coordenadores Gestores de assuntos educacionais na Utilização da Plataforma Moodle para o Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem possuir : Licenciatura em Pedagogia (para o cargo de coordenador 1 – ensino fundamental/ séries iniciais); Graduação em áreas afins à educação (para o cargo de coordenador 2 – ensino fundamental séries finais, ensino médio e EJA) – Domínio no uso dos recursos e atividades da plataforma Moodle, bem como as devidas configurações e suas aplicabilidades pedagógicas; domínio no uso do pacote H5P, seus recursos e atividades, além das devidas configurações e suas aplicabilidades pedagógicas; conhecimentos de informática nível avançado; experiência na função de coordenação em qualquer nível e ou modalidade (coordenação de tutoria, coordenação de professores EaD, coordenação Pedagógica na educação Básica, Ensino médio, ou EJA, coordenação de Projetos Pedagógicos) – Experiência na atuação como tutor EaD; experiência em formação de tutores e de professores em uso da plataforma Moodle; domínio no uso de ferramentas para webconferência, em especial o BBB (Moodle) e o Meet; experiência em atuação em uso de tecnologias para o ensino básico (Fundamental I, II e Médio) e EJA; disponibilidade de atuação nos três turnos, somando carga horária semanal de 20 horas e dispor de equipamentos para trabalho remoto (computador com câmera, acesso à internet).

Inscrição

A inscrição acontece até 16h de 29 de janeiro de 2021. A inscrição deverá ser feita por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição no site do Cead/UFJF, seção Editais, clicando no link próprio, referente ao Edital e envio da documentação on-line.

Resultado Final

O resultado final com a lista dos candidatos aprovados será publicado no site do Cead, no dia 19 de fevereiro de 2021, a partir das 17h.