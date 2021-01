Ônibus extras vão atender candidatos do Enem neste domingo em Juiz de Fora

por Jorge Júnior - 22/01/2021 07:56

A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) preparou um esquema especial de transporte coletivo para atender aos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 24 de janeiro.



As linhas com horários especiais são as seguintes: Av. Deusdedith Salgado (508); Nossa Senhora das Graças/Santa Luzia (121); Bairu/Cruzeiro do Sul (215); Bom Pastor/Santa Catarina (222) e UFJF (545 e 555).



Confira, abaixo, os horários especiais elaborados para o Enem:



508: Avenida Deusdedith Salgado

Manhã:

● Saídas do Centro: 10h, 10h40, 11h40 e 12h10.

● Saídas da Faculdade Suprema: 10h50, 11h30.

Tarde:

● Saídas da Faculdade Suprema: 16h, 17h, 17h30, 18h40.

● Saídas do Centro: 16h40, 17h40.



121 – Nossa Senhora das Graças/Santa Luzia

Manhã:

● Saídas do Nossa Senhora das Graças: 11h10.

● Saída de Santa Luzia: 12h.



215 – Bairu/Cruzeiro do Sul

Manhã:

● Saídas do Bairu: 11h45h, 11h55, 12h05, 12h20.

Tarde:

● Saídas do Cruzeiro do Sul: 16h25, 16h40, 17h25, 17h40, 18h25 e 19h20.

● Saídas do Bairu: 16h55, 17h10, 17h55, 18h55.



222 – Bom Pastor/Santa Catarina

Manhã:

● Saídas do Bom Pastor: 11h15, 12h, 12h25.

● Saída do Santa Catarina: 11h50.

Tarde:

● Saídas do Santa Catarina: 18h35.



545 – UFJF

● Saída do Centro: um carro a partir das 10h e quatro carros a partir das 10h30 (partidas da Av. Presidente Itamar Franco, oposto ao Mercado Municipal).

● Saída da UFJF: três carros a partir das 15h30.



555 – UFJF

● Saída do Centro: um carro a partir das 10h e dois carros a partir das 10h30 (partidas da Rua Benjamin Constant, em frente ao Hiper Bretas).

● Saída da UFJF: dois carros a partir das 15h30.