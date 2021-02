Pism III será aplicado nos dias 27 e 28 de fevereiro

Os exames dos dois outros módulos foram adiados

da Redação - 09/02/2021

A aplicação das provas do módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está confirmada para os dias 27 e 28 de fevereiro. Os exames dos dois outros módulos foram adiados.



A decisão foi tomada na sexta-feira, dia 5, após encaminhamento da Administração Superior, submetido à análise do Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o Novo Coronavírus da UFJF. O entendimento é de que os 8.015 candidatos do terceiro módulo podem realizar as provas em segurança, de acordo com os protocolos a serem seguidos pela organização.



As provas do módulo II serão aplicadas nos dias 27 e 28 de março e as do Pism I nos dias 24 e 25 de abril. Esses dois primeiros módulos reúnem o maior número de inscritos e – 11.829 (Pism II) e 14.192 (Pism I) – por isso, a decisão de separá-los e adiar as datas.

O Pism 2021 deveria ter sido realizado originalmente em dezembro de 2020 e teve suas provas adiadas inicialmente para os dias 27 e 28 de fevereiro de 2021 (módulos II e III) e 13 e 14 de março de 2021 (módulo I).

A mudança não interfere na distribuição dos candidatos nas cidades de aplicação do programa: Juiz de Fora, Muriaé, Governador Valadares, Petrópolis e Volta Redonda. A quantidade de salas em todas essas cidades já havia sido planejada considerando a pandemia. O Pism III conta com um total de 437 salas de aplicação, o que garante uma média de 18,3 candidatos por sala. Esse número pode variar de acordo com a cidade.

Os cartões de confirmação do módulo III, com os locais de prova estarão disponíveis a partir de amanhã, terça-feira, dia 9, na Área do Candidato.

Protocolos de biossegurança

Nos locais de prova, as mesas ou carteiras serão posicionadas com uma distância de 1,5 metro entre elas; haverá álcool gel nas salas e todos os candidatos e fiscais de provas devem usar máscara cobrindo o nariz e a boca durante todo o tempo do exame. Os portões dos locais de aplicação serão abertos mais cedo, às 11h (horário de Brasília), para evitar aglomerações, com início das provas previsto para 13h.

Várias outras medidas de biossegurança serão adotadas, entre elas, indicações sobre os lanches e para o uso dos banheiros, trocas de máscaras, orientações sobre deslocamento, informações para os sabatistas em confinamento, entre outras. As informações completas serão divulgadas em breve no edital retificado.