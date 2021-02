Ano letivo começa de forma remota na rede municipal nesta segunda-feira

da Redação - 27/02/2021 08:02

Começa nesta segunda-feira, 1° de março, o ano letivo 2021 em regime extraordinário de trabalho (remoto) na rede municipal de ensino (uma das medidas de combate à pandemia da Covid-19). A Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) orienta os pais ou responsáveis, que fiquem atentos e entrem em contato com a escola onde seu filho está matriculado para obterem orientações sobre a entrega de atividades, que, neste primeiro momento, seguirão os mesmos moldes de antes do recesso escolar.



As escolas municipais são orientadas a priorizarem durante a primeira e segunda semanas de aula a acolhida aos alunos, mesmo à distância, e a organização e realização de uma avaliação diagnóstica.



Segundo nota, "a SE está elaborando diversas ações que serão implementadas a partir do início do ano letivo que contemplam uma Proposta Curricular de 2021, Formação de professoras e professores para as creches, Formação de professoras e professores ampliada para as escolas, dentre outras".

Desde o início da nova gestão a SE vem trabalhando em conjunto com a comunidade escolar, ouvindo as demandas e criando mecanismos de comunicação para a melhoria do diálogo. E em breve a secretaria irá divulgar novas ações que estão sendo elaboradas para melhor atender a sociedade no âmbito da educação municipal.