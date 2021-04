Juiz de Fora ganha mais dez leitos Covid na Fundação Instituto Clínico

Assim, a cidade passa a dispor de 168 leitos

da Redação - 19/04/2021 09:20

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) criou mais dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Fundação Instituto Clínico (IBG), antigo Hospital João Felício. Assim, a cidade passa a dispor de 168 leitos, 68 deles criados desde janeiro. São 68% leitos a mais para o atendimento de pacientes com Covid-19.



Os leitos estão assim distribuídos, além do IBG: Hospital Ana Nery, 36 leitos; Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora, 13; Hospital de Pronto Socorro Mozart Geraldo Teixeira (HPS), Santa Casa de Misericórda (SCM-JF) e Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), dez cada; o Hospital Regional Dr. João Penido (HRJP) e o Monte Sinai, 20 cada; a Maternidade Terezinha de Jesus (HMTJ), 30, e o Hospital Albert Sabin, nove.



A ampliação busca garantir o acesso da população que precisar, neste momento de epidemia, de internamento em UTI. A situação epidemiológica e a ocupação de leitos podem ser acompanhadas através do Painel Covid-19 e do Vacinômetro.

Atualmente a cidade tem 514 pessoas hospitalizadas; a taxa de ocupação UTI-Covid SUS está em 83,33% (217 pessoas); a enfermaria Covid SUS está em 74,46% (297 pessoas).