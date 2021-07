UFJF e SBPC oferecem oficinas culturais virtuais

da Redação - 13/07/2021

Além das atrações que integram a programação cultural oficial da 73ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a Pró-reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora, parceira nesta edição do evento, vai oferecer oficinas culturais como contribuição especial para os debates científicos.

Serão oito oficinas virtuais de temas diversos, promovidas pelos órgãos executores da Procult e destinadas a estudantes, pesquisadores e comunidade em geral, abrangendo informação e conhecimento especializado nos campos da memória social, diversidade cultural, atividade museal, preservação histórica e patrimonial e produção cultural em espaços públicos.

As oficinas culturais oferecidas pela UFJF nessa edição da SBPC Cultural reafirmam o comprometimento da Universidade com a formação profissional e científica e a visão da cultura como uma dimensão transversal ao consagrado tripé de ensino, pesquisa e extensão -, princípio que se coaduna com o tema central da 73ª SBPC, “Todas as ciências são humanas e essenciais à sociedade”.

Com um único módulo de duas horas de duração, através de audiovisual, as oficinas serão ministradas no formato de aula expositiva, com exibição de trechos de vídeos, quando for o caso. Estarão disponíveis no YouTube da SBPC (@SBPCnet), possibilitando aos interessados cursar as oficinas no horário de sua preferência.

As oficinas são abertas à participação dos interessados, sem necessidade de inscrição prévia. Saiba mais sobre as oficinas culturais oferecidas.

Com informações da Diretoria de Imagem Institucional UFJF