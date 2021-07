UFJF abre 16 vagas para professores substitutos

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, on-line

da Redação - 16/07/2021 08:45

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), publicou o Edital n° 13/2021, destinado à contratação de professores substitutos para os campi de Juiz de Fora e de Governador Valadares e para o Colégio de Aplicação João XXIII. São oferecidas 16 vagas.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, on-line, até 21 de julho, por meio do Formulário de Requerimento de Inscrição contido no site de cada um dos processos seletivos, que podem ser consultados no Anexo I do Edital.

A remuneração varia de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21.

Quadro de vagas – Juiz de Fora

Faculdade/Instituto Departamento Área de Conhecimento Carga horária semanal Número de vagas Faculdade de Administração e Ciências Contábeis Finanças e Controladoria Gestão, Legislação, Planejamento e Contabilidade Tributária 40 horas 1 Faculdade de Administração e Ciências Contábeis Finanças e Controladoria Controladoria, Contabilidade Informatizada, Sistema de Informação Contábil 40 horas 1 Faculdade de Direito Direito Público Formal e Ética Profissional Direito Processual Civil, Direito Processual Penal, Prática Civil, Prática Penal e Teoria Geral do Processo 40 horas 2 Faculdade de Educação Educação Ensino de Geografia 40 horas 2 Faculdade de Engenharia Estruturas Engenharia Civil: Estruturas 40 horas 1 Faculdade de Farmácia Ciências Farmacêuticas Bioquímica aplicada às Análises Clínicas, Imunologia aplicada às Análises Clínicas, Atividade Orientada e Estágio aplicado às Análises Clínicas 40 horas 1 Faculdade de Letras Letras Grego, Literatura Grega e Teoria da Literatura 40 horas 1 Faculdade de Medicina Materno Infantil Semiologia pediátrica (exame físico da criança e adolescente), Medicina da Criança I (recém nascido, puericultura e adolescência), Medicina da Criança II (criança e adolescente – doenças, violência e acidentes), Temas Integradores da Clínica ampliada (TICA) e Estágio em Pediatria 20 horas 1 Faculdade de Odontologia Odontologia Social e Infantil Odontopediatria 40 horas 1 Instituto de Artes e Design Música Composição Musical, Música e Tecnologia 40 horas 1





Quadro de vagas – Governador Valadares



Faculdade/Instituto Departamento Área de Conhecimento Carga horária semanal Número de vagas Instituto de Ciências da Vida Ciências Básicas da Vida Imunologia 40 horas 1 Instituto de Ciências da Vida Odontologia Radiologia Odontológica, Odontologia Legal e Deontologia e Orientação Profissional 40 horas 1 Instituto de Ciências da Vida Odontologia Dentística/Materiais Odontológicos 40 horas 1





Vaga – Colégio de Aplicação João XXIII



Unidade Departamento Área de Conhecimento Carga horária semanal Número de vagas Colégio de Aplicação João XXIII Ciências Humanas Geografia, com enfoque para docência no Ensino Fundamental II e Médio 40 horas 1





Etapas

Em razão da pandemia de Covid-19, o processo de seleção será composto por duas etapas: prova de memorial e projeto de atuação profissional; e prova didática – ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os resultados serão divulgados no dia 16 de agosto. Já os recursos devem ser interpostos no dia 17 do mesmo mês.