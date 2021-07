Senac oferece oportunidades de emprego em diversos setores na região da Zona da Mata

Além disso, o Senac possui um cadastro para profissionais com deficiência

da Redação - 30/07/2021 08:30

O Senac está com vagas de emprego abertas em São João del-Rei, Barbacena e Juiz de Fora. Os interessados devem se inscrever por meio do site www.trabalheconosco.mg.senac.br entre os dias 2 e 8 de agosto. Além disso, o Senac possui um cadastro para profissionais com deficiência para o banco de talentos, também acessível no site da instituição. Confira as vagas abaixo e os prazos de inscrição:



São João del-Rei

Instrutor de Formação Profissional - Enfermagem - intermitente - inscrições até 03/08

Barbacena

Instrutor de Formação Profissional - Enfermagem - intermitente – inscrições até 08/08



Instrutor de Formação Profissional - Cuidador de Idosos - intermitente – inscrições até 02/08

Juiz de Fora

Auxiliar Administrativo - Central de Relacionamento (PCD) - inscrições até 02/08

Banco de talentos:



Banco de Talentos - Pessoas Com Deficiência - Cadastro Reserva