Rede estadual de ensino oferece cursos técnicos gratuitos

São 29 opções de formações com inscrições abertas, em áreas como vendas, artes visuais, informática e recursos humanos

da Redação - 04/08/2021 18:31

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos na rede estadual de ensino. Ao todo, são 29 opções de capacitação. Em Belo Horizonte, há formações em vendas, artes visuais, informática e recursos humanos. Já em Montes Claros, é possível se inscrever em cursos de administração e segurança do trabalho.

As vagas dos cursos técnicos são destinadas a alunos do 2º e 3º do ensino médio, da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou a pessoas que já concluíram o ensino médio, seja em escolas regulares ou em um dos Centros Estaduais de Educação Continuada (Cesec). Para verificar a lista de municípios e escolas com inscrições abertas para cursos técnicos neste segundo semestre, clique aqui.

A divulgação dos cursos e das vagas fica a cargo das próprias escolas, que também são as responsáveis pela seleção de alunos. Interessados em participar devem entrar em contato com as unidades de ensino por telefone ou e-mail. Confira neste link a lista de e-mails institucionais das escolas estaduais.

Inicialmente, as aulas serão remotas, por meio do Regime de Estudo não Presencial, implementado pela SEE/MG durante a pandemia.

#AgostoDasJuventudesMG

A SEE/MG comemora a chegada de agosto com a campanha #AgostoDasJuventudesMG. Há ações voltadas para os jovens estudantes da rede ao longo de todo o mês. A ideia é que eles possam conhecer e debater temas que fazem parte do seu dia a dia.

Agosto foi escolhido como o mês das juventudes, porque é nele que são lembrados o Dia do Estudante (11/8) e a Semana Estadual das Juventudes (12 a 18/8), conforme a Lei Estadual 22.413/2016.