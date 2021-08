Fhemig contrata médicos em Juiz de Fora e Patos de Minas

Profissionais vão atuar em leitos de terapia intensiva destinados a pacientes com covid-19

da Redação - 05/08/2021 09:26

O Hospital Regional Antônio Dias (HRAD), em Patos de Minas, e o Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora, estão com editais abertos para médicos que vão trabalhar nos leitos de terapia intensiva de pacientes com covid-19. As vagas para as unidades de saúde da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) são temporárias, com contratação imediata.



As inscrições para o HRAD vão até 8/8, neste link. Já os cadastros para o HRJP devem ser feitos entre os dias 5 e 10/8, clicando aqui.

Patos de Minas

As oportunidades no Hospital Regional Antônio Dias são para médicos generalistas e especialistas. Caso os contratos sejam de 12h semanais, são 23 vagas. Mas se a carga horária for de 24h, serão abertas 11 vagas.

As áreas preferenciais dos profissionais especialistas são Infectologia, Terapia Intensiva e Clínica Médica. Os salários variam entre R$ 3,5 mil e R$ 9 mil, podendo ser acrescidos de vantagens inerentes ao local de atuação ou à função a ser exercida.

Juiz de Fora

No Hospital Regional João Penido estão abertas, ao todo, 12 vagas, com salários que variam de acordo com a carga horária semanal e com a habilitação do profissional.

Para os médicos generalistas são oferecidas cinco vagas para 12h semanais e uma vaga para 24h semanais, com salários de R$ 3,5 mil e R$ 7 mil, respectivamente.

Outras seis oportunidades estão abertas para profissionais especialistas. Será aceita qualquer especialidade médica, desde que comprovada experiência em atendimento de urgência e emergência. A remuneração será de R$ 4.595, para 12h, e R$ 9 mil, para 24h.