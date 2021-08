Aeronáutica abre concurso com 314 vagas

Para se inscrever, é necessário atender a alguns requisitos básicos

da Redação - 11/08/2021 08:07

Lançado o edital para o novo Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o segundo semestre de 2022. Ao todo, são 314 vagas (251 de ampla e 63 reservadas), distribuídas para as seguintes especialidades:

Aeronavegantes (ambos os sexos) - Comunicações: 22 vagas;



Aeronavegantes (ambos os sexos) - Foto Inteligência: 9 vagas;

Não-Aeronavegantes (masculino) - Guarda e Segurança: 30 vagas;

Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) - Eletricidade e Instrumentos: 20 vagas;



Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) - Estrutura e Pintura: 12 vagas;



Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) - Meteorologia: 16 vagas;



Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) - Suprimentos: 23 vagas;



Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) - Informações Aeronáuticas: 14 vagas;



Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) - Bombeiro: 14 vagas;



Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) - Cartografia: 6 vagas;



Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) - Desenho: 4 vagas;



Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) - Eletromecânica: 12 vagas;



Não-Aeronavegantes (ambos os sexos) - Metalurgia: 4 vagas;



Controle de Tráfego Aéreo (ambos os sexos) - 128 vagas.

Para se inscrever, é necessário atender a alguns requisitos básicos, entre os quais, citamos estes:



Ser voluntário ou voluntária e ser brasileiro ou brasileira;



Se for menor de 18 anos de idade, estar autorizado pelo responsável, mas ressaltando que não pode ter menos de 17 e mais de 25 anos no ato da matrícula;



Ter concluído com aproveitamento o Ensino Médio;

Estar em dia com suas obrigações eleitorais (todos) e as obrigações militares (se do sexo masculino); e não estar respondendo a processo criminal.

Os candidatos interessados devem preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição (FSI) no site da Aeronáutica e pagar a taxa de inscrição, que é de R$ 70,00. O prazo de participação vai de 09 de agosto a 01 de setembro de 2021.

Etapas do concurso Aeronáutica

O concurso público para ingresso no Curso de Formação de Sargentos será composto pelas seguintes etapas:

Provas escritas;

Inspeção de Saúde (INSPSAU);

Exame de Aptidão Psicológica (EAP);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC); e

Validação Documental.

Provas escritas

Os candidatos responderão, nessa etapa, a questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física. Serão questões de múltipla escolha (A, B, C, D). A previsão é de que essas avaliações escritas sejam aplicadas no dia 14 de novembro de 2021.



Para algumas das especialidades, a prova de Língua Inglesa será em nível básico, com exceção da especialidade de Controle de Tráfego Aéreo (BCT), cuja prova de Língua Inglesa será em nível intermediário.

Exames de aptidão psicológica e de condicionamento físico



O Exame de Aptidão Psicológica terá como meta aferir as condições comportamentais e de personalidade.



A banca utilizará de técnicas psicológicas específicas para realizar a avaliação. A responsabilidade por essa etapa será do Instituto de Psicologia da Aeronáutica (IPA).



Já o teste de avaliação do condicionamento físico medirá quantitativamente a resistência e o vigor físico, realizando exercícios físicos, sob a responsabilidade da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA).



Antes de realizar o TACF, o candidato precisa apresentar uma declaração escrita de estar em plenas condições de saúde.

Demais etapas do concurso Aeronáutica

A outra etapa será realizada pela Comissão de Heteroidentificação Complementar (CHC) da EEAR, e visa verificar as condições de participação dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.



Por último, a Validação Documental do concurso Aeronáutica, que será realizada com fundamento na análise e conferência da documentação de matrícula.



O Exame de Ingresso no Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica 2022 terá uma validade de cinco dias corridos, contados a partir da efetivação da primeira matrícula.