UFJF permanece com as atividades suspensas até o dia 28 de setembro

Quaisquer eventuais atividades de trabalho presencial decorrentes dessas resoluções devem seguir rigorosamente os protocolos

da Redação - 30/08/2021

O Conselho Superior (Consu) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), após recomendação do Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o novo Coronavírus (Sars-Cov-2), decidiu que a Instituição permaneça com a suspensão de suas atividades presenciais previstas nas resoluções do Consu nº 10 e 15/2020 e derivadas delas até o dia 28 de setembro de 2021. Quaisquer eventuais atividades de trabalho presencial decorrentes dessas resoluções devem seguir rigorosamente os protocolos de biossegurança aprovados pela Instituição.



O Consu ainda destaca que:

– Todas as ações que orientam o cuidado à vida das pessoas devam permanecer como principal objetivo da instituição;

– Os gestores das unidades acadêmicas e administrativas sejam orientados acerca da necessidade de se organizarem e se prepararem para quando possível o retorno presencial de maneira gradual dentro da segurança sanitária necessária e respeitando as normas e leis que tratam da questão;

– Mantenham-se as medidas de distanciamento social, contribuindo com as ações municipais (Juiz de Fora e Governador Valadares) e estaduais de cuidado e prevenção, no sentido de reduzir a exposição de trabalhadores e estudantes da Universidade aos riscos de contaminação;

– Sejam continuadas as campanhas educativas relacionadas às medidas de prevenção e controle da Covid-19 para a comunidade acadêmica da UFJF;

– E, por fim, que a instituição organize o retorno de possíveis atividades presenciais de maneira gradual no sentido de incorporar os elementos que salvaguardam a vida das pessoas, como vêm ocorrendo com os estágios e as atividades do primeiro semestre suplementar.