UFJF anuncia retorno das aulas presencias no dia 4 de novembro

A partir do dia 18 de outubro, começa o segundo semestre letivo de 2021

por Jorge Júnior - 14/09/2021 17:41

O Conselho Superior (Consu) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) concluiu na manhã desta terça-feira, 14, a discussão e a deliberação sobre a organização e a oferta das atividades acadêmicas de graduação no segundo semestre de 2021. Após amplo debate, a decisão foi tomada em reunião extraordinária iniciada na sexta-feira, 10, que teve continuidade na segunda-feira, 13.



Nesta manhã, após amadurecimento dos debates nas primeiras horas de reunião, foram votadas a minuta de retorno gradual às atividades não remotas e a autorização para o segundo semestre suplementar. O texto que estabelece os critérios para a retomada da oferta presencial de alguns componentes curriculares do ensino de graduação da UFJF foi aprovado no Conselho Superior por maioria. Em seguida, foram votados ajustes em alguns artigos da minuta, também aprovados pela maioria dos conselheiros.

Conforme a resolução aprovada, o retorno à presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação ocorrerá de forma gradativa. Também está garantida a aplicação dos protocolos de biossegurança e o distanciamento físico e espacial recomendado entre docentes, técnicos-administrativos em Educação, servidores terceirizados e discentes.



Assim, a partir do 2º semestre de 2021 poderão ser oferecidas, em formato presencial, disciplinas práticas, teórico-práticas e os estágios obrigatórios. As disciplinas teóricas devem continuar a ser ofertadas em formato remoto.



A decisão sobre quais disciplinas serão oferecidas de forma presencial caberá aos conselhos de unidade. Para isso, cada unidade acadêmica deverá organizar a oferta de atividades presenciais por seus cursos, considerando suas demandas acadêmicas, sua infraestrutura e os protocolos de Biossegurança da UFJF.



Ainda de acordo com a resolução, o uso dos espaços físicos das unidades acadêmicas poderá ser interrompido diante de uma situação de agravamento do cenário epidemiológico. Nesse caso, a decisão caberá à direção da faculdade ou do instituto, a partir de indicação da equipe de monitoramento do aplicativo “Busco Saúde”. Por essa razão, todos os alunos, professores, técnicos-administrativos e terceirizados envolvidos na oferta de atividades presenciais devem acessar, para cadastro, o sistema “Busco Saúde” – através do site http://buscosaudeapp.ufjf.br/ – e realizar diariamente o seu automonitoramento de sintomas da Covid-19.



Semestre suplementar

O Consu aprovou também a oferta de um segundo semestre suplementar, com duração de 10 semanas letivas, para os cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia, Rádio, TV e Internet, do Campus de Juiz de Fora, e os cursos de Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição e Odontologia, de Governador Valadares. Foi aprovada ainda autorização excepcional para oferta do semestre suplementar no curso de Jornalismo.



O calendário para o início das atividades no semestre suplementar ainda será definido pelo Conselho de Graduação (Congrad).

Datas do retorno presencial

Além das atividades do semestre suplementar, o Consu decidiu que o início do 2º semestre de 2021, em 18 de outubro de 2021, será realizado com a oferta de disciplinas teóricas em formato remoto e com atividades destinadas à capacitação dos discentes, docentes, TAEs e terceirizados, para a organização do retorno presencial, a ser realizado nas duas primeiras semanas do calendário. As atividades presenciais das disciplinas práticas, teórico-práticas e dos estágios obrigatórios têm início previsto para 4 de novembro.

Outras medidas de planejamento e organização para a retomada gradual das atividades presenciais ainda serão definidas pelo Consu.