Cadastramento Escolar para rede municipal comneça na próxima segunda-feira

O cadastro estará disponível no link até o dia 22 de outubro

da Redação - 22/09/2021

A Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) inicia na próxima segunda-feira, 27, o Cadastramento Escolar 2022. Podem participar do processo estudantes que estão fora da rede pública municipal nas modalidades educação infantil e ensino fundamental, além de pessoas que pretendam retornar aos estudos na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).



O cadastro estará disponível no link até o dia 22 de outubro.



Confira a documentação necessária para participar do processo:

a) Nome completo do candidato;

b) Data de nascimento;

c) Sexo;

d) Nacionalidade;

e) Endereço completo, incluindo CEP;

f) Telefone de contato atualizados;

g) Nome do Responsável Legal;

h) CPF do Responsável Legal;

i) Declaração se o candidato possui deficiência;

j) Etapa/ano de escolaridade pretendido;

k) Indicação de 3 (três) escolas, sendo 2 condicionadas ao zoneamento e 1 independente;

l) Informar se o candidato possui irmão matriculado na escola pretendida.

Atenção!

O cadastro não é confirmação de matrícula, mas é essencial para que a SE organize as ofertas de vagas para o próximo ano letivo e para que os estudantes possam pleitear uma vaga próxima a sua residência.



O resultado está previsto para o dia 12 de novembro e o período de matrículas na rede municipal acontecerá entre os dias 16 de novembro e 17 de dezembro. Outras informações:

(32) 3690-7411 e cadastroescolar2022@gmail.com.