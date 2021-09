Responsáveis por alunos da rede municipal devem efetivar o cartão Passe Fácil

Para conhecimento das datas, os responsáveis pelos alunos devem procurar a escola

por Jorge Júnior - 27/09/2021

Com o retorno das atividades presenciais nas Escolas Municipais, a Supervisão de Transporte Escolar (STE) da Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) organizou um calendário de reprogramação do “Cartão Passe Fácil Estudante” e do “Cartão Passe Fácil Deficiente”, para alunos que possuem esse benefício.

Para conhecimento das datas, os responsáveis pelos alunos devem procurar a escola na qual o estudante está matriculado e, na sequência, comparecer ao Cinturb (Consórcios Integrados de Transporte Urbano), na Rua Espírito Santo, 296, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com os documentos originais relacionados abaixo para efetivar a reprogramação:

- Identidade ou Certidão de Nascimento do aluno;

- Comprovante de Residência em nome do responsável;

- CPF do aluno;

- Identidade do Responsável pelo aluno (caso não seja o pai ou a mãe, incluir o documento de guarda);

- Cartão de Passagem do Aluno.