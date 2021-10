Prefeitura inicia cadastramento de creches para 2022

O cadastramento é de forma presencial

da Redação - 04/10/2021 17:56

A Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio do Departamento de Educação Infantil (DEI), iniciou nesta segunda-feira, 4, o cadastramento para vagas que serão disponibilizadas em 2022 em creches parceiras. As vagas atendem crianças de zero a três anos e 11 meses de idade (nascidas até o dia 01/04/2018) conforme o edital publicado no atos de governo.



Em razão do atual estado de emergência declarado em resposta à pandemia da Covid-19, o atendimento é organizado através da distribuição de senhas. Diariamente, são distribuídas 50 senhas às 8h e 50 senhas às 14h. Caso o número de senhas tenha excedido o limite estabelecido para o turno e/ou dia, o responsável receberá, no momento, uma senha e canhoto para retorno, informando a data e horário para realização do cadastro.



O cadastramento é de forma presencial e os pais e/ou responsáveis devem comparecer com a documentação abaixo na Secretaria de Educação de Juiz de Fora, no Centro de Formação do Professor, 1º Piso, Avenida Getúlio Vargas, 200, Espaço Mascarenhas até o dia 19 de novembro.



Documentos necessários



Apresentar somente o original dos seguintes documentos:



- Certidão de Nascimento da criança que estará concorrendo à vaga na creche.



- Comprovante das contas de água (Cesama) e de luz (Cemig) de até os últimos 4 meses à data do cadastro de creches.



- Certidão de nascimento de todas as crianças e adolescentes que moram na casa (de 0 até 17 anos).



- Documento de identidade dos pais ou responsáveis.



- Carteira de trabalho e Previdência Social de todos os maiores de 18 anos (mesmo não havendo contrato assinado).



- Comprovante de renda atualizado de todos que trabalham na casa (contracheque ou declaração em caso de autônomo).



- Pessoas que recebem algum tipo de benefício, como Bolsa família, Aposentadoria, Auxílio-doença, Auxílio-maternidade, LOAS/BPC e Seguro desemprego, deverão apresentar o

demonstrativo de crédito de benefício – DCB, retirado no banco onde a pessoa recebe o benefício.



- Número do NIS da criança (para todas as famílias que recebem o Bolsa Família).



- Caso não seja o pai ou a mãe a fazer o cadastro, ou a criança esteja passando por processo de adoção, o responsável deverá apresentar a Guarda formal.



- Laudo médico (COM NÚMERO DO CID) para as crianças com deficiência ou neoplasia (câncer).



- Caso a família tenha algum dependente por doença, entregar laudo médico com o nome do cuidador da pessoa dependente (LOAS/BPC).



- Declaração escolar de mãe menor de 18 anos matriculada em escola pública.



- Declaração de matrícula se existir um irmão ou irmã já matriculada na creche.



- Caso a família tenha alguma situação de encaminhamento pela Vara da Infância, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS ou casa de acolhimento, é necessário apresentar o documento comprobatório.