Critt lança edital de seleção para empresas de base tecnológica

O objetivo é selecionar empreendimentos – já formalmente constituídos ou não

da Redação - 06/10/2021 07:12

O Centro Regional de Inovação e Transferência (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou na segunda-feira, dia 4, edital de seleção para empresas de base tecnológica. O objetivo é selecionar empreendimentos – já formalmente constituídos ou não – que tenham desenvolvido soluções inovadoras para demandas reais do mercado e da sociedade, para ingresso na Incubadora de Base Tecnológica do Critt, criando uma parceria na qual o empreendimento e a UFJF trabalhem em sinergia em suas ações, visando o desenvolvimento sustentável destes empreendimentos e maiores chances de sucesso no mercado.

São oferecidas vagas (mediante disponibilidade) no processo de incubação da Incubadora de Base Tecnológica do Critt, sendo de livre escolha dos proponentes a modalidade (Residente ou Não-Residente), como exposto no edital.

O período de incubação será de no máximo 36 meses, com renovação condicionada à avaliação de desempenho a cada 12 meses. O empreendimento incubado que necessitar de prorrogação além dos 36 meses previstos, deverá justificar essa necessidade.

As propostas submetidas deverão ter como objeto a inserção, na Incubadora de Base Tecnológica do Critt, de empreendimentos inovadores de base tecnológica que tenham desenvolvido uma solução que apresente, ao menos, as características de um MVP (produto mínimo viável) inovador. Tal solução deverá ter como objetivo atender demandas reais do mercado. As propostas poderão ser apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas.

Inscrição e fluxo do edital

O procedimento para a inscrição no processo seletivo consiste no preenchimento do Formulário Plano de Negócio Simplificado – Edital de Incubação 2021 Critt/UFJF, composto pelos itens correspondentes aos critérios de avaliação das propostas, contidos no item 6.1 deste edital. O formulário está disponível neste link.

Os proponentes inscritos poderão acessar informações mais detalhadas quanto ao procedimento para a inscrição no site do Critt, bem como nas mídias sociais do Centro. O presente edital é de fluxo contínuo, e entrará em vigor na data prevista no cronograma, podendo ser suspenso pelo diretor de Inovação e pelo diretor do Critt, sem aviso prévio.

Confira o edital completo

Confira outros anexos importantes

Anexo I espelho do formulário online – Plano De Negócio Simplificado

Anexo II Contrato de Incubação

Anexo III Modelo de Recurso

Anexo IV Tabela de preços para uso dos serviços da Incubadora De Base Tecnológica e da Infraestrutura de trabalho do Critt