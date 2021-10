Volta às aulas presenciais: veja o que funciona na UFJF

Somente o Restaurante Universitário (RU) do campus está funcionando

por Jorge Júnior - 13/10/2021

Com a retomada gradual das atividades presenciais na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), alguns serviços estão sendo prestados presencialmente, cumprindo restrições definidas por normas de biossegurança em virtude da pandemia de Covid-19. Restaurante Universitário, ônibus circulares, secretarias de unidades, atendimento ao público e moradia estudantil passaram por adaptações.



Esses e outros espaços da Universidade continuam, pelo menos por enquanto, a sofrer medidas de restrição de acesso e de circulação de pessoas. Todas essas restrições sanitárias são embasadas nos Protocolos de Biossegurança da UFJF, elaborados pela Comissão de Infraestrutura e Saúde (CIS) e aprovados em agosto de 2020, pelo Conselho Superior (Consu).

Cada unidade acadêmica ou administrativa está elaborando seu próprio plano de atividades, levando em consideração as especificidades espaciais de cada prédio, como salas, laboratórios, bibliotecas, banheiros, dentre outros; porém, sempre obedecendo às normativas contidas nos Protocolos de Biossegurança. Portanto, o atendimento nas secretarias e demais órgãos pertencentes a cada unidade será decidido pela direção das respectivas instituições.

Máscaras e distanciamento

É obrigatório o uso de máscaras faciais, incluindo as de tecido, para todos que circulam e permanecem na UFJF: estudantes, servidores, trabalhadores terceirizados, prestadores de serviços e visitantes. As pessoas também devem manter uma distância mínima de um metro e meio entre si, mas caso haja a possibilidade de ampliar o distanciamento, ele é recomendado. A medida mínima deverá ser respeitada nas salas de aula, refeitórios, bibliotecas, infocentros, postos de trabalho e em todos os espaços de atividades acadêmicas e administrativas de uso compartilhado da Universidade.

Há, também, a orientação para se planejar novos postos de trabalho e ajustar os já existentes, observando-se o distanciamento mínimo recomendado. Outras medidas como ventilação dos espaços, uso de EPIs e rodízio de trabalhadores são igualmente indicadas.

Restaurante Universitário

Somente o Restaurante Universitário (RU) do campus está funcionando. O espaço foi readequado para receber os usuários. As mesas foram separadas para comportar apenas uma pessoa por vez, respeitando o distanciamento mínimo recomendado entre uma mesa e outra. Além disso, todo o ambiente está sendo higienizado com álcool em gel a 70%, periodicamente.

Atualmente está sendo servido somente o almoço, das 11h às 14h, com a alimentação disponibilizada em marmitex. Apesar disso, os estudantes só podem fazer essas refeições dentro do restaurante, para evitar aglomerações em outros pontos do campus.

O Restaurante Universitário planeja a oferta de jantar a partir do dia 13 de outubro, inicialmente das 17h30 às 18h30, obedecendo às mesmas regras de biossegurança do almoço. O horário do jantar poderá ser estendido em momento posterior, de acordo com a demanda apresentada.

O oferecimento do café da manhã continua suspenso.

Ônibus circulares

Os ônibus circulares que percorrem campus até o RU foram demarcados com um “X” nas cadeiras onde não é permitido que os usuários se sentem, reduzindo a lotação máxima para cerca de 50% da capacidade normal.

Além disso, os veículos têm sido completamente higienizados com álcool em gel a 70% sempre que saem da garagem e sempre que chegarem ao RU.

A Gerência de Transportes da Pró-reitoria de Infraestrutura e Gestão (Proinfra) tem calculado o número de ônibus a ser disponibilizado de acordo com a demanda apresentada. Atualmente, três veículos estão circulando, apenas no horário de almoço, das 11h às 14h.

Com a oferta do jantar no RU a partir do dia 13, dois carros passarão a circular das 17h às 19h.

Os ônibus para servidores e trabalhadores terceirizados continuam sem circular.

Selinhos da carteirinha de estudante

Por enquanto, a confecção dos selinhos de validade da carteirinha de estudante – utilizados por cinemas, promotoras de eventos e outras organizações para conferir o direito à meia entrada para este público – está suspensa, sem previsão de retorno. O comprovante de matrícula pode ser utilizado para substituir a carteirinha do estudante que queira pleitear a meia entrada em qualquer tipo de evento.

A não apresentação do selinho de validade da carteirinha não impede o estudante de utilizar qualquer serviço prestado pela UFJF – inclusive no Restaurante Universitário, onde o acesso às refeições é liberado pelas catracas eletrônicas, que funcionam com leitor de código de barras.

Já os pedidos para a confecção de novas carteirinhas de estudante continuam sendo recebidos. Os interessados devem acessar esta página e fazer a solicitação. As novas carteirinhas, porém, virão sem o selinho de validade, até que este serviço se normalize.

Biblioteca Central

Por enquanto, a Biblioteca Central, localizada no prédio da Reitoria, não está realizando empréstimos presenciais, ou seja, os livros físicos não estão sendo disponibilizados aos usuários. Os estudantes e pesquisadores, porém, podem contar com o acervo digital da Biblioteca.

Quem está de posse de um livro emprestado pela Biblioteca Central e precisa devolvê-lo deve agendar previamente a entrega, por meio do WhatsApp (32) 2102-3751, do endereço eletrônico secretaria.cdc@ufjf.edu.br, e do “Jivochat”, disponível na página da biblioteca. As eventuais multas geradas por atraso na devolução dos volumes estão sendo geradas através de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Serviços mais específicos, como auxílio à padronização de trabalhos acadêmicos, estão sendo feitos de forma remota, através de e-mail e webconferência.

Central de Atendimento

A Central de Atendimento (CAT), que também fica no prédio da Reitoria, está atendendo presencialmente, em horário reduzido – de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. O órgão orienta que as pessoas que realmente necessitam de atendimento físico (como a retirada de documentos, por exemplo) façam contato prévio com a CAT, por meio do WhatsApp (32) 2102-3911, do endereço eletrônico faleconosco@ufjf.edu.br e do “Jivochat” disponível na página da Central.

Moradia Estudantil

A Moradia Estudantil manteve-se aberta desde o início da pandemia, porém com número de moradores reduzido. Atualmente, os dois prédios contam com cerca de 35 moradores e a entrega das refeições aos estudantes tem sido feita pela equipe do RU.

Os ocupantes da Moradia são orientados a seguir um protocolo sanitário especialmente desenvolvido para os dois blocos, elaborado pela Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Proae) em parceria com a Comissão de Infraestrutura e Saúde (CIS).

Em razão da pandemia, ainda não há previsão para novos editais de oferta de vagas na Moradia Estudantil. Os alunos que já fazem parte do programa e estão voltando neste período terão acompanhamento pela equipe da Proae, que tem tomado medidas para evitar a contaminação por Covid-19.