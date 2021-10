UFJF inicia segundo semestre letivo nesta segunda-feira

por Jorge Júnior - 16/10/2021 10:09

Tem início nesta segunda-feira, 18 de outubro, o segundo semestre letivo regular de 2021 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O período será realizado em Ensino Remoto Emergencial (ERE) para a maioria dos estudantes e de forma híbrida para um grupo menor, conforme definido pelo Conselho Setorial de Graduação.



O calendário acadêmico do semestre regular 2021.3 está disponível no Portal do Estudante e serve para os alunos e alunas de Juiz de Fora que não cursam semestre suplementar e estudantes dos cursos de Administração; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Educação Física e Fisioterapia de Governador Valadares.

A partir de segunda-feira, todos os estudantes em ERE ou ensino híbrido iniciam as aulas teóricas. Os alunos e alunas que têm disciplinas práticas, teórico-práticas e/ou estágios obrigatórios começam a voltar ao campus a partir de 3 de novembro, quando serão iniciadas as atividades presenciais.

Estima-se que mais de 1.200 alunos e alunas de graduação retornem às aulas presenciais no dia 3 de novembro. São esperados 1.051 graduandos do campus-base e outros 231 discentes do campus avançado de Governador Valadares.

Período de adaptação

As primeiras semanas do segundo semestre regular de 2021 serão voltadas para iniciar as aulas remotas e para a preparação e o planejamento do corpo docente e técnico para o retorno presencial. Por essa razão, as disciplinas em formato presencial – práticas, teórico-práticas e os estágios obrigatórios – começam em novembro.

A lista de disciplinas práticas a serem ofertadas dependeu dos conselhos de cada unidade, uma vez que eles foram os responsáveis por decidir quais seriam as disciplinas do segundo semestre. A orientação é que os estudantes entrem em contato com as coordenações de curso para obter essas informações e que também leiam a Resolução nº 33/2020 do Consu, que aponta as condições excepcionais para o período de pandemia.

Em relação às disciplinas práticas, teórico-práticas e estágios, caso o estudante não tenha condições de realizá-las, há a alternativa de não se matricular e dar sequência ao curso fazendo apenas as disciplinas teóricas. Se forem oferecidas apenas disciplinas práticas ou teórico-práticas ou elas sejam as únicas faltantes para o término da graduação, o estudante pode pedir o trancamento da disciplina ou do curso, no prazo definido no calendário acadêmico.

Protocolos de biossegurança

A UFJF adota uma série de Protocolos de Biossegurança para evitar a contaminação por Covid-19; entre eles, a obrigatoriedade do uso de máscaras e EPIs, distanciamento social, remanejamento dos espaços e turmas. Além desses, os próprios cursos também podem definir, com aprovação da Comissão Interna de Segurança (CIS), outras normas específicas.

A Instituição também conta com a plataforma de monitoramento Busco Saúde. Todos os membros da comunidade acadêmica em atividades presenciais devem se registrar no sistema e relatar a ocorrência de sintomas ou contato com casos confirmados de Covid-19.

Dúvidas gerais

Os estudantes que precisarem de ajuda devem entrar em contato com a sua coordenação de curso ou com a Central de Atendimento pelo telefone (32) 2102-3911 (fixo e whatsapp) ou ainda pelo e-mail faleconosco@ufjf.edu.br. A oferta das disciplinas – e em qual formato elas serão abertas – depende das deliberações dos conselhos de cada unidade.