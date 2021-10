Prefeitura divulga nota técnica e autoriza circulação de vans escolares

A realização de eventos está permitida entre 8h e 5h

da Redação - 18/10/2021

Juiz de Fora atingiu, nesta segunda-feira, 18, a marca de 60% da população completamente imunizada. Com isso, a capacidade de ocupação dos espaços de eventos passa a ser de 60% na cidade. A realização de eventos está permitida entre 8h e 5h.



De acordo com Nota Técnica divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic) nesta segunda-feira, 18, os estabelecimentos que operam como bar até 1h, e como casa noturna, a partir desse horário, devem fornecer pulseiras com data e identificação para quem tem vacinação completa. Os clientes que não tiverem vacinação completa, devem deixar o estabelecimento até 1h. A inobservância deste procedimento acarretará ao estabelecimento as punições previstas no Código de Posturas Municipal.

A nota ratifica, ainda, que é de responsabilidade dos promotores de eventos zelar pelas condições necessárias para o controle da apresentação de comprovantes vacinais e documento de identificação individual com foto, na entrada dos espaços, sem promover aglomerações, e pelo atendimento às medidas de proteção, bem como disponibilizar às autoridades municipais a documentação comprobatória da imunização de seus clientes e funcionários.

Vans escolares

Com a volta às aulas, em nota técnica divulgada nesta segunda-feira, a Prefeitura esclarece que a circulação de vans escolares está liberada para o transporte de alunos no município. Outras medidas obrigatórias estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Juiz de Fora.

Padarias

Padarias que tenham justificado interesse em funcionar em horário integral deverão se inscrever na Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmur) para operarem em tais condições, na Etapa 1 do “Programa Juiz de Fora Viva”, através de formulário próprio,

preenchido on-line no endereço.