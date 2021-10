Cadastramento Escolar para o ano de 2022 termina nesta sexta-feira

Podem fazer o cadastramento estudantes que estão fora da rede pública municipal

da Redação - 22/10/2021 07:41

Termina nesta sexta-feira, 22, o Cadastramento Escolar 2022, realizado pela Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O cadastro pode ser feito de forma on-line, neste link, ou presencialmente (em qualquer escola da rede municipal ou na sede da SE, na avenida Getúlio Vargas, 200, Espaço Mascarenhas - Centro).

A supervisora de Apoio ao Educando do Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando (Diae), Patrícia Martins Neves Crochet, destaca que as crianças que já completaram quatro anos e que estão matriculadas nas instituições parceiras do município (creches) precisam fazer o cadastro. “Aviso aos pais e/ou responsáveis que o cadastro é importante para garantir uma vaga na rede pública municipal de educação”, reforça Patrícia.

Podem fazer o cadastramento estudantes que estão fora da rede pública municipal, nas modalidades Educação Infantil e Ensino Fundamental, além de pessoas que pretendam retornar aos estudos na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). A documentação necessária para o cadastramento está listada aqui.

Cadastramento para creches

Além do processo de Cadastramento Escolar, está ocorrendo também o cadastro para vagas que serão disponibilizadas no ano de 2022 em creches parceiras. As vagas atendem crianças de zero a três anos e 11 meses de idade, conforme Edital publicado nos Atos do Governo.

Nesse caso, o cadastramento é feito de forma presencial no Centro de Formação do Professor, no 1º piso da sede da Secretaria de Educação e vai até o dia 19 de novembro. Toda a documentação a ser apresentada está listada neste link.