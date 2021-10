UFJF reabre inscrições para o Pism entre 26 e 27 de outubro

As provas dos três módulos estão previstas para serem realizadas nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2022

da Redação - 22/10/2021 08:25

A Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) retificou o edital do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2022 e irá reabrir o período de inscrições. A partir da alteração no documento, as inscrições poderão ser realizadas entre 8h da próxima terça-feira, dia 26 de outubro, até 18h do dia 27 do mesmo mês.

O pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) deverá ser efetuado, respeitando os horários de compensação bancária, até o dia 27 de outubro de 2021, obrigatória e exclusivamente no Banco do Brasil, sob pena de a inscrição não ser confirmada. Vale destacar que pagamentos efetuados após a data citada serão desconsiderados, implicando o não deferimento e a não efetivação da inscrição.

Ainda vale apontar que a retificação não altera as datas para requerimentos de atendimentos especiais e uso do nome social que terminaram em 18 de outubro. Além disso, não será possível pedir isenção nessa reabertura das inscrições.

Curso de Música

Outra alteração prevista na retificação do edital do Pism está relacionada aos candidatos inscritos nos cursos de Bacharelado e Licenciatura de Música. A partir da modificação do documento original, os inscritos deverão submeter dois vídeos pela internet, por meio de links do Youtube a serem informados na Área do Candidato, no período de 4 a 9 de novembro de 2021.

Os três pequenos trechos musicais serão escolhidos pelo próprio candidato a partir de uma lista que será disponibilizada em formato PDF, no dia 3 de novembro de 2021, na página eletrônica da Copese para a devida preparação do candidato. Antes da retificação, a listagem seria disponibilizada em 22 de outubro.

Nesta lista constarão também os elementos musicais teóricos que serão cobrados para execução vocal. Todos os trechos terão dificuldades equivalentes quanto aos intervalos e aos ritmos.

Pism 2022

Segundo a Copese, para aqueles que já se inscreveram no vestibular seriado, o status de inscrição deve ser atualizado na Área do Candidato até a próxima segunda-feira, dia 25 de outubro. Já para os estudantes que se inscreverem entre os dias 26 e 27 deste mês, a espera deverá ser de uma média de dez dias para a atualização no sistema.

