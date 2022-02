Abertas inscrições para mestrado e doutorado em Educação

por Patrícia Guimarães - 28/01/2022

28/01/2022

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Os candidatos podem se inscrever até às 23h59 do dia 7 de fevereiro neste formulário. O ingresso está previsto para o segundo semestre letivo de 2022, sendo oferecidas 48 vagas.

Podem se candidatar ao mestrado, o interessado deve ser graduado em qualquer área de conhecimento em curso superior credenciado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Já para o doutorado, graduados e com título de mestre, reconhecido pela Capes, em qualquer área de conhecimento.

Não serão aceitas inscrições por correspondência, correio eletrônico ou qualquer outra forma de envio. Também não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo. Para o envio dos documentos necessários e exigidos pelo Edital, serão aceitos somente arquivos .pdf.

Linhas de pesquisa

Trabalho, estado e movimentos sociais: investiga temas que dizem respeito à relação entre o Estado e a Educação em suas dimensões histórica, econômica e sociológica. Envolve os seguintes temas: política; gestão; avaliação; planejamento; sistemas educacionais; trabalho; tecnologia; política de formação docente; desigualdades; e movimentos sociais.

Linguagens, culturas e saberes: investiga as relações entre linguagem, cultura, currículo, saberes escolares e não escolares. Aborda questões relacionadas à construção do conhecimento; aos processos de ensino e aprendizagem; e às práticas educativas em diversos componentes curriculares. A formação de professores de diferentes etapas e modalidades da educação também se constitui como objeto de estudo nessa linha de pesquisa.

Discurso, práticas, ideias e subjetividades em processos educativos: nesta linha são focalizadas temáticas que priorizam a problematização da educação na relação com subjetividades, discursos, práticas e ideias, tais como: diferenças; linguagens; culturas; imaginários; temporalidades; memórias; cotidianos; relações de gênero; sexualidades; corporeidades; africanidades; e infâncias.

Processo seletivo

Todos os inscritos serão submetidos ao processo seletivo único, dividido em duas etapas: Avaliação e Classificação ou Não Classificação. O resultado será publicado por meio de lista nominal a partir da ordem decrescente das notas das pessoas participantes, no site do Programa de Pós-Graduação em Educação, no dia 21 de março de 2022.

Confira o cronograma completo no Edital.

