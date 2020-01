Quinta-feira, 9 de janeiro de 2020, atualizada às 16h13

UFF reabre concurso público com 63 vagas para cargos técnico-administrativos



Da redação



A Universidade Federal Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro, está realizando concurso público com 63 vagas para cargos Técnico-Administrativo em Educação. As inscrições serão realizadas no período de 3 a 31 de março, através do endereço eletrônico da COSEAC/UFF. A taxa de inscrição é de R$ 90 ou R$ 150.



De acordo com o edital, que foi republicado com redução de vagas e exclusão de cargos, o concurso UFF será executado pela Coordenação de Seleção Acadêmica (COSEAC), vinculada à própria instituição.



O vencimento básico é de R$ 2.446,96 para os cargos cujo nível de classificação é o D (médio e técnico), e de R$ 4.180,66 para os de nível de classificação E (superior).



Os aprovados e convocados poderão trabalhar em uma das unidades administrativas da UFF. Veja logo abaixo.



O concurso será válido por dois anos a contar da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração da Universidade.



Vagas e lotação



Com a republicação do edital, o concurso UFF passa a contar com 63 vagas (antes, eram 79), distribuídas entre os cargos de: administrador (para Angra dos Reis e Niterói), bibliotecário-documentarista (Macaé e Niterói), assistente em administração, engenheiro (áreas de eletrônica e mecânica), fisioterapeuta, médico (de diversas especialidades), técnico de laboratório (biotério, química, microscopia eletrônica, microbiologia e parasitologia, mecânica), técnico de tecnologia da informação e técnico em enfermagem (campus de Niterói*).



No campus de Rio das Ostras há chances para bibliotecário-documentarista, médico psiquiatra e técnico de anatomia e necropsia.



Para Santo Antônio de Pádua as vagas são para administrador, bibliotecário-documentarista e técnico de laboratório-ciências naturais.



Por fim, técnico de laboratório nas áreas de mecânica e química são as vagas destinadas à unidade de Volta Redonda.



Reserva de vagas



O edital republicado prevê que as pessoas com deficiência "terão assegurada a sua participação no concurso público", desde que enquadradas nas condições estabelecidas.



O percentual de vagas reservadas é de 5%, com destaque para os cargos de assistente em administração, bibliotecário-documentalista e técnico de tecnologia da informação.



Quanto aos candidatos negros, haverá reserva de 20% do total das vagas, especialmente nos cargos de administrador, assistente em administração, bibliotecário-documentalista, médico/área: cirurgia geral, médico/área: medicina de família e comunidade, médico/área: pediatria, técnico de tecnologia da informação, técnico em anatomia e necropsia, técnico em eletromecânica, técnico em enfermagem, técnico em mecânica e técnico em nutrição e dietética.



Provas



A estratégia de seleção do concurso UFF será composta de uma única etapa para todos os inscritos, com a realização de prova escrita, prevista para os dias 17 e 24 de maio de 2020, dependendo da vaga.



A prova escrita terá questões de língua portuguesa, noções básicas de administração pública e conhecimentos específicos. No total, serão 65 questões de múltipla escolha.



Os gabaritos oficiais preliminares devem ser disponibilizados no respectivo dia posterior ao de cada aplicação.



Para alguns cargos da área de técnico de laboratório (anatomia e necropsia e mecânica) e para tradutor e intérprete de libras será realizada uma prova de conhecimentos práticos.



O local de realização das provas será informado no cartão de confirmação de inscrição do candidato, disponível no endereço eletrônico da COSEAC, com bastante antecedência.

