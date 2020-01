Terça-feira, 28 de janeiro de 2020, atualizada às 8h50

Inscrições para cursos de MBA da UFJF terminam nesta sexta-feira

Da redação



Termina na sexta-feira, 31 de janeiro, as inscrições para os cursos de MBA, oferecidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPP) e a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

São ofertadas 320 vagas divididas entre os cursos de MBA em Contabilidade Financeira e Gerencial, Finanças Corporativas, Finanças Quantitativas, Gestão Comercial e Vendas, Gestão de Pessoas, Inovação e Empreendedorismo, Logística Empresarial e Supply Chain e Marketing Estratégico.

As inscrições são feitas online pelo sistema do CEAD do Cead/UFJF. Poderão fazer as inscrições portadores de diploma (ou atestado de conclusão) de curso superior reconhecido pelo MEC em qualquer área do conhecimento (ou atestado de conclusão de curso com comprovante de que o diploma está em elaboração com data inferior a um ano da data do ato da matrícula).

Os cursos terão aulas presenciais sempre aos sábados, das 8h às 17h30, com intervalo de 1h30 para almoço. Além de atividades ou disciplinas online disponibilizadas na Plataforma Moodle, administrada pelo Centro de Educação a Distância (Cead) da UFJF, nos dias posteriores às aulas presenciais, visando complementar a carga horária de 360h exigida.

São ofertadas 40 vagas para cada curso. A distribuição das vagas seguirá a Resolução 26/2018 do Conselho Superior, em seu Art. 20: “Deverão ser oferecidas à demanda social 20% adicional ao número de alunos pagantes. Os critérios para o preenchimento dessas vagas são: 10% para candidato servidor público do quadro efetivo da UFJF e 10% para candidato de comprovada carência financeira”.

Ainda de acordo com a resolução, caberá à Fundação de Apoio (Fadepe) realizar a avaliação de carência financeira observando critérios estabelecidos por regulação vigente. Para cursos com até onze alunos pagantes será disponibilizada uma única vaga para não pagante, priorizando os candidatos de comprovada carência financeira.

Documentos necessários para a inscrição

Os documentos exigidos para a inscrição são: uma cópia simples do documento de identidade; uma cópia simples do CPF; uma cópia simples, frente e verso, do diploma de graduação em curso reconhecido pelo MEC, ou declaração de que o curso já foi concluído, caso ainda não tenha o diploma, ou atestado de que a conclusão da graduação se dará até março/2020; uma cópia simples do Currículo Lattes (Plataforma Lattes CNPq) ou Curriculum Vitae simples que relate experiência profissional e uma cópia simples do histórico escolar do curso de graduação.

De acordo com o edital, devem ser apresentados junto à secretaria do curso, no ato da matrícula e entrega dos documentos, os originais do diploma de graduação e certidão de nascimento ou casamento.

Processo seletivo

Serão avaliados a experiência profissional relacionada à área do curso pretendido, sendo 10 pontos para cada ano de experiência comprovada, num total máximo de 70 pontos; histórico escolar da graduação, com avaliação máxima de 30 pontos (índice de rendimento acadêmico ou equivalente na base 100 x 0,3). Em caso de empate, será priorizado o candidato com idade mais avançada. O processo seletivo para candidatos pagantes será realizado entre os dias 04 e 05 de fevereiro de 2020.



Valor da matrícula e mensalidades



16 parcelas de R$ 555,00 (7% de desconto para pagamento à vista).

Duração dos cursos

As aulas presenciais tem início no dia 14 de março de 2020 com término previsto para o dia 19 de dezembro de 2020. Já o trabalho de conclusão de curso deverá ser entregue e defendido no dia 22 de maio de 2021.





