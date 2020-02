Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h36

Juiz de Fora tem 58 nova vagas de emprego

Da redação



Juiz de Fora tem 58 novas vagas de emprego, sendo que 56 foram divulgadas no JF Empregos e as outras duas no Seu Emprego JF. Confira a lista e cadastre-se gratuitamente.

Ensino Fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais (uma vaga)

Mecânico Diesel Vans e Pick-up (uma vaga)

Lavador Hospitalar (uma vaga)

Limpeza Loja (uma vaga)

Ensino Médio



Adesivador (uma vaga)

Agente de Portaria (uma vaga)

Ajudante de Cozinha (uma vaga)

Analista Operacional (uma vaga)

Atendente de Vendas (quatro vagas)

Assistente Administrativo (uma vaga)

Auxiliar Administrativo (uma vaga)

Auxiliar de Departamento Contábil (uma vaga)

Auxiliar de Serviços Gerais (uma vaga)

Atendente de Balcão (uma vaga)

Comprador (uma vaga)

Designer Gráfico (uma vaga)

Instalador de Estação de Rádio (uma vaga)

Mecânico (uma vaga)

Motorista de Caminhão (uma vaga)

Operador (uma vaga)

Programador Sênior Node JS (uma vaga)

Recepcionista de Escola Particular (uma vaga)

Recepcionista - Temporária (uma vaga)

Recuperador de Crédito Júnior ( cinco vagas)

Revenda por Consignado (dez vagas)

Técnico de Celular (uma vaga)

Vendedor Noite (uma vaga)

Vendedora(o) (uma vaga)

Vendedor Externo (uma vaga)

Vendedor Externo (uma vaga)

Vendedora com Experiência (uma vaga)

Soldador (uma vaga)

Ensino Superior



Analista de Marketing Digital (uma vaga)

Estágio

Estágio na Área de Serviço Social (uma vaga)

Estágio em Departamento Pessoal (uma vaga)

Estágio em Designer Gráfico (uma vaga)

Estagiária para Escola Infantil (duas vagas)

Estágio Marketing (uma vaga)

Estágio TI - Informática (uma vaga)

