Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h40

Inscrição para concurso de médico da Cesama encerra nesta quarta-feira



Da redação



Termina nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, a inscrição para o concurso público de médico do trabalho da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). Está sendo oferecida uma vaga, exigindo graduação e especialização em medicina do trabalho e registro no conselho regional da categoria. O salário é de R$ 5.786,40, com carga semanal de 20 horas. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site. O edital completo do concurso e seus anexos estão disponíveis aqui. A taxa de inscrição é de R$ 120.

Organizado pelo Instituto IBDO de Gestão e Projetos, o processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva, de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada em 13 de março. Serão 60 questões, com quatro alternativas cada, sendo 20 de português, 10 de raciocínio lógico-matemático e 30 de conhecimentos específicos. Entre 1º e 3 de abril, os candidatos que obtiverem a pontuação exigida na prova objetiva deverão enviar seus títulos para avaliação.







