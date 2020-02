Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h20

Juiz de Fora tem 59 novas vagas de emprego



Da redação



Doze novas oportunidades de trabalho foram divulgadas no portal Seu Emprego JF. Para se candidatar às vagas e participar do processo de seleção, basta que o interessado acesse o site, faça o cadastro e preencha o currículo. O serviço, oferecido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta), é gratuito e aberto a todos.

Analista pós-venda (cód. 1777006) - uma vaga

Atendente de lanchonete (cód. 1776892) - duas vagas

Encarregado de espumação (cód. 1777008) - uma vaga

Estagiário em publicidade e propaganda (cód. 1776936) - uma vaga

Guarda vidas civil (cód. 1776844) - uma vaga

Tosador de animais (cód. 1776945) - uma vaga

Vendedor (cód. 1776966) - duas vagas

Vendedor externo (cód. 1776960) - uma vaga

Vendedora (cód. 1776800) - duas vagas

Além dessas vagas, o Portal JF Empregos divulgou mais 47 novas oportunidades. Veja.



Ensino Fundamental

Alinhador (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Açougue (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Depósito (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Laticínio (uma vaga)

Auxiliar Operacional - Mercearia (uma vaga)

Auxiliar Operacional da Padaria (uma vaga)

Costureira Profissional (uma vaga)

Faxineiro (a) (uma vaga)

Faxineira(o) (uma vaga)

Fiscal de Salão (uma vaga)

Serviços Gerais (uma vaga)

Ensino Médio

Atendente/Vendedor (duas vagas)

Auxiliar Administrativo (uma vaga)

Auxiliar Administrativo (uma vaga)

Auxiliar Administrativo (uma vaga)

Auxiliar Mecânico (uma vaga)

Atendente Quiosque Shopping (uma vaga)

Atendente de Lanchonete ( duas vagas)

Atendente de Restaurante (quatro vagas)

Caixa com Experiência em Contabilidade, Finanças e Excel (uma vaga)

Corretor de Imóveis ( dez vagas)

Gerente de Vendas (uma vaga)

Gerente de Vendas (uma vaga)

Guarda Vidas Civil (uma vaga)

Marketing (uma vaga)

Motorista (uma vaga)

Vendedor do Comércio Varejista (uma vaga)

Ensino Superior

Assistente de Manutenção e TI (uma vaga)

Controle de Qualidade (uma vaga)

Fiscal Rodoviário (uma vaga)

Programador Front-end JR (uma vaga)

Estágio

Estágio Nível Técnico - Mecânica / Elétrica Industrial (uma vaga)

Estagiário Publicidade e Propaganda (uma vaga)





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.