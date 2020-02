Sábado, 15 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h



Medicina da UFJF abre edital para professor substituto

Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou o Edital nº 21/2020 para o preenchimento de uma vaga para o cargo de professor substituto do Departamento de Medicina do Instituto de Ciências da Vida (ICV), no campus avançado de Governador Valadares. A área de concentração é em Semiologia Médica.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 17 e 21 de fevereiro, presencialmente, na secretaria do Departamento de Medicina da UFJF (Rua Jair Rodrigues Coelho, 211, Vila Bretas, Governador Valadares), das 7h às 19h.

Regras gerais

O processo seletivo é regido pelo Edital nº 147/2019, que estabelece as condições gerais para realização de processos seletivos simplificados para contratação de professor substituto. A vaga tem regime de trabalho de 40 horas semanais.





