Juiz de Fora tem diversas vagas de emprego e estágios



Oito novas oportunidades de trabalho foram divulgadas no portal Seu Emprego JF. Para se candidatar às vagas e participar do processo de seleção, basta que o interessado acesse o site, faça o cadastro e preencha o currículo. O serviço, oferecido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta), é gratuito e aberto a todos.

Assistente de vendas (cód. 1779457) – uma vaga

Atendente (cód.1779556) – duas vagas

Auxiliar de cozinha (cód. 1779554) – duas vagas

Auxiliar de manutenção logística (cód.1779564) – uma vaga

Cozinheiro (cód. 1779555) - uma vaga

Encarregado de manutenção (cód. 1779507) – uma vaga

Estágio

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) abriu processo seletivo para preenchimento de oito vagas em estágio de pós-graduação em Direito, para formação de cadastro de reserva (confira o edital). Os interessados deverão preencher o formulário, disponível no site da PJF e entregá-lo no Departamento de Planejamento e Administração e Recursos Humanos, na Avenida Brasil, 2.001, 8º andar, até 10 de março, juntamente com a seguinte documentação, em envelope lacrado:

fotocópias de documento de identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do comprovante de residência atualizado (últimos 90 dias);



- uma fotografia 3x4 recente;



O formulário de inscrição deverá ser entregue fora do envelope, para que sirva de comprovante para o candidato.



Para ser admitido como estagiário, o candidato deverá:



- ser bacharel em Direito;



- ser estudante de curso de pós-graduação em Direito, em instituições de ensino devidamente registradas nos órgãos competentes e conveniadas com a PGM;



- ter disponibilidade de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira;



- ter conduta compatível com o exercício das atribuições de estagiário da PGM.



O candidato aprovado e admitido terá bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100 mensais, além de dois auxílios-transporte por dia de atividade efetivamente exercida.



O processo seletivo será composto por prova escrita, com 40 questões de múltipla escolha, valendo 80 pontos. A prova será realizada em etapa única, em 13 de março, das 14h30 às 17h30, na Escola de Governo (Rua Maria Perpétua, 72 – 3º andar).

JF Empregos



O JF Empregos divulgou 63 novas vagas. Confira a lista e cadastre-se gratuitamente nas vagas que mais se adequam ao seu currículo.

Ensino Fundamental



Ajudante de Cozinha (uma vaga)

Auxiliar de Manutenção Predial (uma vaga)

Auxiliar Operacional (uma vaga)

Auxiliar de Pizzaiolo (duas vagas)

Caixa (uma vaga)

Camareira 12X36 (uma vaga)

Costureira (uma vaga)

Cozinheira (o) (uma vaga)

Cozinheiro (uma vaga)

Manutenção (uma vaga)

Operador Multifuncional I -PCD (uma vaga)

Técnico em segurança eletrônica (uma vaga)



Ensino Médio



Almoxarife (uma vaga)

Analista de Suporte Técnico (uma vaga)

Assistente de Compras (uma vaga)

Atendente (uma vaga)

Atendente de Padaria (uma vaga)

Auxiliar Administrativo (uma vaga)

Auxiliar Administrativo (uma vaga)

Auxiliar de Padeiro (uma vaga)

Auxiliar de Produção -Indústria (duas vaga)

Confeiteiro (uma vaga)

Conferente ( uma vaga)

Corretor de Imóveis (dez vagas)

Estoquista - Hotelaria (uma vaga)

Gastrônomo (uma vaga)

Motorista de Apanha (uma vaga)

Pesquisador - Street (uma vaga)

Porteiro (dez vagas)

Promotor de Vendas (uma vaga)

Recepcionista Ferista - Área da Saúde (uma vaga)

Supervisor Administrativo (uma vaga)

Supervisor de Governança - Hotelaria (uma vaga)

Supervisor de Venda Externa (uma vaga)

Técnico em Patologia Clínica (uma vaga)

Técnico em Segurança do Trabalho - Administrativo ( uma vaga)

Vendedor de Peças Automotivas (uma vaga)



Ensino Superior

Assistente de Manutenção e TI (uma vaga)

Diretor de Arte (uma vaga)

Gerente de Padaria (uma vaga)



Estagiário

Estágio Administração (uma vaga)

Estagiário DP (uma vaga)

Estágio em Gente e Gestão (uma vaga)







